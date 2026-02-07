Paixão que atravessa gerações marca o público do Rainha das Rainhas

Os fãs do Rainha das Rainhas são parte fundamental do espetáculo e acompanham o concurso há anos, mantendo viva a tradição do maior evento de beleza do Carnaval paraense. Para muitos, o encanto vai além da disputa entre as candidatas e está nos detalhes que transformam a noite em um show único.

As torcidas femininas do Rainha das Rainhas levam emoção e animação ao evento. Entre elas estão Euma Alves, aposentada, que acompanha o concurso ao lado da irmã, Tão Alves, da sobrinha, Daniele Charone, e da amiga Roberta Marques. Juntas, elas representam gerações de admiradoras que celebram a beleza, a cultura e a tradição do concurso.

“Eu gosto de ver as fantasias, que são muito bonitas, e a preparação das próprias candidatas. Elas falam que se preparam durante vários meses. Isso é uma grandiosidade, não só para elas, como para a gente que assiste. É o nosso Pará”, disse Euma.

