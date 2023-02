Rainha das Rainhas 2023: veja que horas e onde assistir o concurso ao vivo

Depois de dois anos, o maior concurso de beleza do Norte do país está de volta. Esse ano o concurso completa sua 75° edição. E para não perder nenhum momento do evento, veja onde assistir e que horas inicia os desfiles das candidatas.

Onde assistir o concurso Rainha das Rainhas 2023?

O evento tem a cobertura completa dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal. A transmissão, no portal OLiberal.com e redes sociais da empresa (Twitter e Instagram @oliberal), iniciou às 20h com flashes dos bastidores em tempo real. A TV Liberal transmite o concurso completo ao vivo após o Altas Horas. A equipe da Rádio O Liberal FM seguirá com flashes e matérias exclusivas a serem rodadas na segunda-feira (13).

Que horas começa o concurso Rainha das Rainhas 2023?

O concurso Rainha das Rainhas 2023 começará às 00h55. Pela TV Liberal, a transmissão começa logo após o Altas Horas.

Onde acontece o concurso Rainha das Rainhas 2023?

O Rainha das Rainhas 2023 está sendo realizado nesta sexta-feira (11), no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia,

Quais os clubes que estão disputando o título do Rainha das Rainhas 2023?

Quatorze clubes estão disputando o concurso do Rainha das Rainhas 2023, são eles: a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (ASALP), Assembleia Paraense, Bancrévea, Cassazum, Clube do Remo, Clube dos Advogados, Clube dos Sargentos e Subtenentes da Amazônia (CSSA/ Subsar), Grêmio Literário Português, Guará Acqua Park, Iate Clube Santarém, Pará Clube, Paysandu, Tênis Clube e Tuna Luso.

Quantas candidatas disputam o Rainha das Rainhas 2023?

Esse ano, 14 candidatas disputam o título de Rainha das Rainhas 2023.

(Luciana Carvalho, estágiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora de O Liberal.com)