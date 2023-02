Monã Rita, a Rainha das Rainhas 2023, fala sobre a primeira semana de reinado

Mesmo após uma semana da vitória no concurso Rainha das Rainhas 2023, Monã Rita Vianna de Oliveira, a mais nova Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, ainda não tem certeza se a conquista é real ou se tudo não passa de um sonho.

A menina, que cresceu escutando a avó dizendo que sua neta venceria o concurso um dia, ainda não se acostumou com a rotina intensa de entrevistas e compromissos que veio após a conquista pelo Iate Clube de Santarém. Mas a dançarina e atleta cumpre a agenda em razão de um propósito: dar visibilidade ao talento de moças que praticam Artes Marciais, como ela, que é faixa preta de karatê.

"Como venho falando desde o início dos coquetéis, quero dar ênfase na capacidade que as mulheres têm de praticar um esporte de contato sem perder sua feminilidade, quero trazer mais visibilidade para que essas mulheres tenham mais incentivo financeiro para bancar essas competições", demarca Monã.

“A semana foi muito corrida. Algumas horas depois do resultado (na cerimônia que ocorreu no Centro de Convenções Hangar), eu já estava cumprindo (os compromissos), então ainda estou me adaptando”, afirma Monã, após justificar a pequena demora em responder as perguntas da reportagem. Em seguida, a Rainha das Rainhas destaca que a conquista não foi fruto apenas de seu esforço individual. “O ‘Rainha’ é uma tradição na minha família, quando anunciei que seria candidata, toda minha família se mobilizou para participar e ajudar. Sempre tive o sonho de ser rainha. Minha avó foi rainha do carnaval de Bragança e ela sempre disse: ‘minha neta um dia será rainha das rainhas’. E isso ficou muito marcado em minha vida”, afirma.

A performance de Monã chamou a atenção de jurados e espectadores do concurso deste ano. A principal surpresa foi o fato de as cabeças de serpente que compunham a fantasia se moviam e soltavam fumaça. Mas para a Rainha das Rainhas, há outros méritos em sua apresentação. “Sem dúvida o uso da tecnologia foi algo surpreendente e inovador, mas o conjunto de efeitos, como leque e máscara, foi o verdadeiro diferencial. Não é fácil manter a coordenação, em uma dança de leques, com 55kg nas costas. Mas com muito treino e dedicação tudo deu certo”, reflete.

Fantasia da Rainha das Rainhas 2023

A fantasia intitulada "Phayak Nak, a Rainha das Nagas" contou a história tailandesa de Phaya Nak, um ser mítico que era metade mulher e metade serpente. De acordo com crenças tailandesas, Phaya Nak foi criada por Buda para defender o ecossistema das ameaças humanas. A Rainha das Nagas hipnotiza através da dança, emerge das profundezas do mar e utiliza o fogo para purificar as almas.

O corpo da fantasia de Monã foi construído como uma estilização do traje das dançarinas tailandesas. O resplendor exibia as serpentes nagas e réplicas de templos da Tailândia. A criação foi do estilista Zandro Gurjão e a coreografia, de Thayla Savick e Gabriel Sales. A maquiagem foi de Augusto Brito.

Saiba mais da Rainha das Rainhas 2023

Nome: Monã Rita Vianna de Oliveira

Idade: 19 anos

Clube: Iate Clube de Santarém

Rede social: instagram.com/monaviannaoli

Estilista: Zandro Gurjão

Maquiador: Augusto Brito

Coreógrafo: Thayla Savick