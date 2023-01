Mais três candidatas ao Rainha das Rainhas 2023 serão apresentadas nesta quinta (26)

Nesta quinta-feira (26), será a vez do público conhecer mais três candidatas ao título de Rainha das Rainhas 2023. As representantes da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ASALP), do Tênis Clube do Pará e da Tuna Luso Brasileira serão apresentadas durante um coquetel na sede da Tuna Luso, às 19h. Os ingressos para participar da programação no dia 11 de fevereiro já estão à venda.

Até o momento, já foram apresentadas as candidatas: Mayara Samile, do Cassazum, Adriana Pinheiro, do Clube do Remo, e Monã Oliveira, do Iate Clube de Santarém, Ariane Cohen, do Pará Clube, Danielly Monteiro, do Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (CSSA) e Sabrina Niekelle, do Clube dos Advogados.

O Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, realizado desde 1947, é um dos concursos de beleza e fantasia mais antigos do Brasil e o de maior prestígio e notoriedade da Amazônia. Em 2023, o Rainhas chega à sua 75º edição, um momento histórico na trajetória do evento e dos clubes participantes.

Para quem tiver interesse em participar do grande desfile das candidatas, no dia 11 de fevereiro, no Hangar, os ingressos já podem ser adquiridos virtualmente no site IngressoSA.com ou, presencialmente, nas lojas de classificados de O Liberal e Chilli Beans dos Shoppings Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão-Pará e Parque Shopping. Já as mesas serão vendidas apenas no Classificados de O Liberal e no Boulevard Shopping Belém. O valor do ingresso avulso, que dá acesso à pista é de R$ 30,00. Já a mesa, com quatro lugares, está no valor de R$ 250,00.

O Rainha das Rainhas 2023 terá a cobertura completa dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal (O Liberal, Amazônia, OLiberal.com, Liberal FM, TV Liberal e g1 Pará). Destaque para a transmissão, ao vivo, da TV Liberal e do g1 Pará e do movimento dos bastidores, em tempo real, no portal OLiberal.com.

Confira a agenda de apresentações das próximas candidatas:

Paysandu Sport Club – 27/01

Bancrévea / Grará Acqua Park – 31/01

Assembléia Paraense – 01/02

Grêmio Literário Português – 02/02