Layse Santos destaca memória afetiva do Rainha das Rainhas 2026

Layse Santos é, mais uma vez, uma das apresentadoras do concurso Rainha das Rainhas 2026. Em entrevista, ela falou sobre a relação afetiva do público paraense com o evento e a responsabilidade de integrar a condução de uma das maiores tradições do carnaval do Estado.

Ao lado de Ismaelino Pinto, Layse comanda a edição especial neste sábado (7), no Hangar. Segundo a apresentadora, o concurso carrega uma memória coletiva que atravessa gerações e reforça o vínculo emocional do público com o Rainha das Rainhas. “Existe uma afetividade muito grande, uma memória coletiva afetiva. Muita gente lembra do concurso porque tem um amigo, uma mãe ou uma filha que já foi rainha. É um orgulho e uma honra fazer parte dessa história”, afirmou.

Layse também destacou o simbolismo da edição deste ano, marcada por datas comemorativas importantes. “É sempre maravilhoso apresentar e fazer parte do Rainha das Rainhas, principalmente neste ano especial, que celebra os 50 anos da TV e os 80 anos de O Liberal. Estou super honrada”, disse a apresentadora.

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal e Rainha das Rainhas e no Youtube.

