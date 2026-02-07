Grupo Revemar premia vencedora do Rainha das Rainhas 2026 com Peugeot 208

O Grupo Revemar assume, pelo quarto ano consecutivo, o posto de responsável pelo prêmio mais cobiçado do Carnaval paraense: um carro Peugeot 208 zero quilômetro. O veículo será entregue à grande vencedora da 78ª edição do Rainha das Rainhas, que acontece na noite deste sábado (7), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A parceria estratégica com o Grupo Liberal reforça o vínculo da empresa com a tradição e o glamour do evento, que atrai milhares de espectadores anualmente.

Segundo Gustavo Santiago, regional de marketing do Grupo Revemar, a escolha do prêmio deste ano foi pensada para dialogar diretamente com a estética e a força das candidatas.

"A gente trouxe esse ano tudo diferente. Também trouxemos um veículo que reúne beleza e potência ao mesmo tempo em quatro rodas", afirmou o executivo.

Santiago ressalta que a empresa faz questão de prestigiar o espetáculo por sua magnitude regional, afirmando que a marca não poderia ficar de fora do maior concurso do Norte.

O concurso, criado em 1947, chega a 2026 consolidado como uma instituição da cultura paraense. A disputa entre as 15 rainhas envolve meses de preparação em quesitos como fantasia, beleza e apresentação cênica.

A nova Soberana do Carnaval receberá as chaves do Peugeot 208 logo após o anúncio oficial do resultado, que será transmitido pela TV Liberal por volta das 23h, logo após a exibição do reality show Big Brother Brasil 2026.

Serviço e atrações

Além do desfile das 15 candidatas, o público poderá conferir atrações como a aparelhagem Carabao e a banda Enedina Show Music. A transmissão oficial começa por volta das 23h, pela TV Liberal, logo após o Big Brother Brasil 2026.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.