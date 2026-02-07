Grupo Liberal celebra parcerias históricas no Rainha das Rainhas 2026

O Rainha das Rainhas 2026 marca um momento histórico para o Grupo Liberal, consolidando parcerias estratégicas em um ano de grandes celebrações institucionais. Na noite deste sábado (7), no Hangar, a diretora de mercado do grupo, Aline Viana, ressaltou que a 78ª edição do concurso de fantasia e beleza é o ponto de partida para as comemorações dos 80 anos do jornal O Liberal e dos 50 anos da TV Liberal. O evento conta com o apoio de grandes marcas que reafirmam a credibilidade da maior vitrine do Carnaval paraense.

De acordo com Aline Viana, o sucesso comercial desta edição reflete a força da marca no mercado regional.

"Esse é o ano especial para a gente. É a abertura dos 80 anos do jornal, a abertura dos 50 anos da TV, e a gente vem com mais de cinco patrocinadores nessa edição, dos mais diversos segmentos", afirmou a diretora.

Para ela, a presença dessas empresas celebra a história do grupo: "Um grupo com tanta credibilidade como o Grupo Liberal, a gente vem se celebrar com os nossos patrocinadores para essa edição maravilhosa e histórica".

A estrutura do evento em 2026 foi planejada para atender às expectativas de um público estimado em 5 mil pessoas, além da audiência massiva na transmissão ao vivo. Com patrocínios que abrangem desde o setor de energia até o automobilístico e educacional, o Rainha das Rainhas reafirma sua posição como o maior espetáculo do gênero no Norte e Nordeste do Brasil.

Credibilidade e mercado

A presença de marcas consolidadas no portfólio de patrocinadores é vista pela diretoria como um selo de confiança no projeto que atravessa gerações. O concurso, que integra beleza, arte e tecnologia na passarela, serve como uma plataforma de visibilidade para os parceiros que desejam se conectar com a identidade cultural do Pará

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.