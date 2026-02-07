Equatorial Energia patrocina Rainha das Rainhas 2026 e exalta cultura local

A Equatorial Energia reafirma seu compromisso com a cultura paraense como uma das patrocinadoras oficiais do Rainha das Rainhas 2026. Para a concessionária, apoiar o concurso de fantasia e beleza mais tradicional do Norte do Brasil significa potencializar as raízes locais. O evento ocorre na noite deste sábado (7), no Hangar, em Belém.

De acordo com Michelle Miranda, analista de responsabilidade social da Equatorial, a parceria é motivo de orgulho para a empresa.

"Patrocinar o Rainha das Rainhas é valorizar as tradições locais. Somos uma empresa que investe em cultura e ter o concurso no nosso portfólio mostra nosso compromisso com esse fortalecimento", afirmou Michelle.

A expectativa para a 78ª edição é alta, especialmente pelo simbolismo do concurso para o imaginário paraense. A Equatorial destaca que estar presente em um evento de tamanha magnitude reforça o papel da concessionária no incentivo a projetos que atravessam gerações no Pará.

Serviço e atrações

Além do desfile das 15 candidatas, o público poderá conferir atrações como a aparelhagem Carabao e a banda Enedina Show Music. A transmissão oficial começa por volta das 23h, pela TV Liberal, logo após o Big Brother Brasil 2026.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.