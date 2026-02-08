Capa Jornal Amazônia
Eduarda Guiomarino fala sobre emoção vivida no palco do Rainha das Rainhas

Representante do Tênis Clube relata sensação durante a apresentação e diz que entregou tudo na passarela

Hannah Franco

A representante do Tênis Clube no concurso Rainha das Rainhas, Eduarda Guiomarino, falou sobre a sensação de subir ao palco e viver a experiência da apresentação diante do público. Em entrevista após deixar a passarela, ela comentou as emoções que marcaram o momento e a forma como tudo acontece de maneira intensa e rápida durante o desfile.

Segundo Eduarda Guiomarino, apesar de lembrar da coreografia, a sensação no palco é de que tudo passa muito depressa.
“A gente lembra do que fez no palco, mas parece que dá um branco na hora. Quando a gente vê, já está no meio da passarela. A gente entra no ritmo, faz o que tem que fazer e pronto”, afirmou.

A candidata destacou ainda o valor simbólico do momento e a entrega total durante a apresentação. “É um momento muito especial, algo que fica para sempre no coração. Quando comecei a dançar, pensei que precisava entregar tudo de mim. Deus está no comando. Eu estou confiante, entreguei o que tinha que entregar, e isso é o mais importante”, disse Eduarda Guiomarino.

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal Rainha das Rainhas e no Youtube.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

