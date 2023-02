Conheça a dupla dinâmica do Rainha das Rainhas

A volta do Rainha das Rainhas, em 2023, trouxe também um dos grandes nomes do jornalismo paraense na apresentação do concurso que chegou a sua 75ª edição, Layse Santos. Ela que esteve na telinha da TV Liberal por mais de 20 anos e por várias vezes já havia conduzido a competição carnavalesca mostrou, mais do que nunca, intimidade na competição mais tradicional do Carnaval no País.

Ela conta que foi muito divertido fazer esse “revival” e deu pra matar a saudade de ver de perto as criações. “Acho o concurso a cara de Belém, a cara do Pará. As pessoas curtem, os amigos reúnem-se para assistir juntos, acompanham a transmissão, comentam nas redes sociais, enfim, é uma alegria”, destacou a jornalista.

Nesta edição, Layse dividiu o palco com o cantor Jeff Moraes. “Desde criança acompanho e entendo a importância do Rainhas. Não podia deixar de ter na minha carreira essa experiência”, comenta o artista que já é íntimo das câmeras, tendo apresentado três vezes o programa Sons do Pará, na TV Liberal.

Os dois deram um show de simpatia e entrosamento durante a condução do certame que contou com 14 jovens que sonharam em ter o nome anunciado junto da frase mais aguardada por todas, no Hangar: “E a Rainha das Rainhas de 2023 é...”.