Como assistir o Rainha das Rainhas 2026 ao vivo pela internet? Concurso é neste sábado (07/02)
Concurso será transmitido ao vivo pelo YouTube, portal Oliberal.com e TV Liberal, com mais de cinco horas de cobertura multiplataforma; confira dos detalhes
O Rainha das Rainhas 2026 será exibido ao vivo neste sábado (07/02), com início às 21h30, direto do Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. O público poderá acompanhar a programação pela internet, televisão e redes sociais, com expectativa de alcançar cerca de 450 mil pessoas só na Grande Belém.
A cobertura completa será realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal e Rainha das Rainhas e no Youtube.
Como assistir ao Rainha das Rainhas pela internet
A transmissão online será feita simultaneamente no canal do YouTube de Oliberal.com e no portal Oliberal.com, a partir das 21h30. Essa opção é ideal para quem está fora do estado ou até mesmo do país e quer acompanhar o concurso em tempo real.
Segundo Heloá Canali, editora executiva do digital do Grupo Liberal, a proposta é permitir que o público escolha como prefere acompanhar a festa.
“Pensamos uma cobertura multiplataforma para que cada pessoa possa acompanhar o Rainha das Rainhas da forma que preferir, seja no minuto a minuto do Portal, no Instagram do O Liberal e no Oficial do Rainhas (no feed e nos stories), no Youtube, X, Threads, TikTok... A ideia é que você posso acompanhar tudo de acordo com sua escolha, na rede que você preferir, vai estar tudo lá", explicou.
Além do vídeo ao vivo, o portal terá minuto a minuto, fotos, matérias e bastidores nas redes sociais oficiais do Grupo Liberal e do Rainha das Rainhas.
Quem comanda a transmissão online do evento
O coordenador de audiovisual do Grupo Liberal, Tarso Sarraf, explicou que a transmissão contará com mais de 100 profissionais. Na cabine de transmissão estarão:
- Luizinho Moura (apresentação)
- Gabi Gutierrez e Felipe Campos (cobertura nos bastidores)
- Luiz Urbano (comentarista)
- Paulo André (comentarista)
Com dez câmeras, drones e alta qualidade de imagem, o público poderá acompanhar todos os detalhes do concurso.
Rainha das Rainhas na TV: que horas começa a transmissão?
Na TV aberta, o evento será exibido pela TV Liberal, no canal 7, a partir das 22h50, logo após o Big Brother Brasil. A transmissão será unificada com o portal Oliberal.com, YouTube e G1 Pará.
“Vamos iniciar com uma abertura especial. Teremos mais câmeras que no ano passado e nomes como Tayse Assis, Gabriel Pinheiro, Ana Unger, Maurício Quintáiros e Isis Vieira na cobertura”, adiantou o diretor de programação da TV Liberal, Vinicius Volpi.
Rainha das Rainhas é símbolo da cultura paraense
A repórter Gabi Gutierrez, que participa da cobertura pelo terceiro ano consecutivo, destaca a força cultural do evento. “É muito legal ver a cultura paraense viva e exaltada num evento tão bonito como esse”, diz.
Para Volpi, o concurso é mais que um espetáculo: “É uma tradição que atravessa gerações e desperta memória afetiva.”
Ingressos e informações sobre o evento
Os ingressos para a 78ª edição do Rainha das Rainhas estão à venda pelo site Tickzi (com limite de 10 por compra) e fisicamente nas lojas Peça Rara:
- avenida Gentil Bittencourt, 582
- avenida Duque de Caxias, 869
As mesas estão esgotadas. Os portões do evento serão abertos às 20h.
Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026
O evento conta com patrocínio de:
- Equatorial
- Cerveja Caribeña
- Shopping Bosque Grão-Pará
- Faculdade Fibra
Apoio: Porte Engenharia. O prêmio principal será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA