Como assistir o Rainha das Rainhas 2026 ao vivo pela internet? Concurso é neste sábado (07/02)

Concurso será transmitido ao vivo pelo YouTube, portal Oliberal.com e TV Liberal, com mais de cinco horas de cobertura multiplataforma; confira dos detalhes

O Liberal
fonte

Transmissão será multiplataforma no portal, nas redes sociais e no Youtube de Oliberal (Oliberal.com)

O Rainha das Rainhas 2026 será exibido ao vivo neste sábado (07/02), com início às 21h30, direto do Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. O público poderá acompanhar a programação pela internet, televisão e redes sociais, com expectativa de alcançar cerca de 450 mil pessoas só na Grande Belém.

A cobertura completa será realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal e Rainha das Rainhas e no Youtube.

Como assistir ao Rainha das Rainhas pela internet

A transmissão online será feita simultaneamente no canal do YouTube de Oliberal.com e no portal Oliberal.com, a partir das 21h30. Essa opção é ideal para quem está fora do estado ou até mesmo do país e quer acompanhar o concurso em tempo real.

Segundo Heloá Canali, editora executiva do digital do Grupo Liberal, a proposta é permitir que o público escolha como prefere acompanhar a festa.

“Pensamos uma cobertura multiplataforma para que cada pessoa possa acompanhar o Rainha das Rainhas da forma que preferir, seja no minuto a minuto do Portal, no Instagram do O Liberal e no Oficial do Rainhas (no feed e nos stories), no Youtube, X, Threads, TikTok... A ideia é que você posso acompanhar tudo de acordo com sua escolha, na rede que você preferir, vai estar tudo lá", explicou.

Além do vídeo ao vivo, o portal terá minuto a minuto, fotos, matérias e bastidores nas redes sociais oficiais do Grupo Liberal e do Rainha das Rainhas.

Quem comanda a transmissão online do evento

O coordenador de audiovisual do Grupo Liberal, Tarso Sarraf, explicou que a transmissão contará com mais de 100 profissionais. Na cabine de transmissão estarão:

  • Luizinho Moura (apresentação)
  • Gabi Gutierrez e Felipe Campos (cobertura nos bastidores)
  • Luiz Urbano (comentarista)
  • Paulo André (comentarista)

Com dez câmeras, drones e alta qualidade de imagem, o público poderá acompanhar todos os detalhes do concurso.

Rainha das Rainhas na TV: que horas começa a transmissão?

Na TV aberta, o evento será exibido pela TV Liberal, no canal 7, a partir das 22h50, logo após o Big Brother Brasil. A transmissão será unificada com o portal Oliberal.com, YouTube e G1 Pará.

“Vamos iniciar com uma abertura especial. Teremos mais câmeras que no ano passado e nomes como Tayse Assis, Gabriel Pinheiro, Ana Unger, Maurício Quintáiros e Isis Vieira na cobertura”, adiantou o diretor de programação da TV Liberal, Vinicius Volpi.

Rainha das Rainhas é símbolo da cultura paraense

A repórter Gabi Gutierrez, que participa da cobertura pelo terceiro ano consecutivo, destaca a força cultural do evento. “É muito legal ver a cultura paraense viva e exaltada num evento tão bonito como esse”, diz.

Para Volpi, o concurso é mais que um espetáculo: “É uma tradição que atravessa gerações e desperta memória afetiva.”

Ingressos e informações sobre o evento

Os ingressos para a 78ª edição do Rainha das Rainhas estão à venda pelo site Tickzi (com limite de 10 por compra) e fisicamente nas lojas Peça Rara:

  • avenida Gentil Bittencourt, 582
  • avenida Duque de Caxias, 869

As mesas estão esgotadas. Os portões do evento serão abertos às 20h.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

O evento conta com patrocínio de:

Apoio: Porte Engenharia. O prêmio principal será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

 
