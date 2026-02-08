Cerveja Caribeña destaca valorização da cultura paraense no Rainha das Rainhas 2026

A Cerveja Caribeña marcou presença na 78ª edição do Rainha das Rainhas como uma das patrocinadoras oficiais, reafirmando seu vínculo com a identidade paraense. Na noite deste sábado (7), no Hangar, em Belém, a marca destacou seu papel como incentivadora dos fazedores de cultura no Estado. Para a empresa, participar do concurso em 2026 é emblemático, dado que o evento ocorre em meio às celebrações de aniversários marcantes do Grupo Liberal.

Segundo Thalys Cardoso, do marketing da Caribeña, a permanência da marca no projeto é natural devido à sua essência regional.

"A gente não poderia ficar de fora mais uma vez do maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia. Vamos estar sempre apoiando a cultura paraense e os fazedores de cultura aqui no Estado", afirmou Cardoso.

Ele ressaltou que a bebida é "a cerveja que respeita as tradições do Estado".

A participação da cervejaria integra o mix de marcas que viabilizam a estrutura do espetáculo no Hangar. O concurso, que atrai cerca de 5 mil pessoas in loco, serve como plataforma para a Caribeña se conectar com o público que valoriza o Carnaval de luxo. O investimento em eventos como o Rainha das Rainhas faz parte da estratégia da Caribeña em se consolidar como a principal cerveja produzida no Pará com foco na valorização local.