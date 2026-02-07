Centro Universitário Fibra oferece bolsa integral para vencedora do Rainha das Rainhas 2026

O Centro Universitário Fibra reafirma seu compromisso com a formação acadêmica e a cultura local ao patrocinar a edição de 2026 do Rainha das Rainhas. Na noite deste sábado (7), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, a instituição concederá uma bolsa de estudos integral para a grande campeã do concurso. A iniciativa permite que a soberana do Carnaval Paraense escolha quase qualquer graduação oferecida pela faculdade, unindo o sucesso na passarela ao futuro profissional.

Para a pró-reitora acadêmica da instituição, Irene Seabra, a participação da universidade no espetáculo é uma tradição de sucesso.

"É uma satisfação imensa estarmos mais uma vez em parceria com o Grupo Liberal apoiando o Rainha das Rainhas, esse concurso de beleza e tradição que para Belém", destacou a representante da Fibra.

Ela ressaltou a beleza das torcidas e a qualidade das 15 candidatas selecionadas, que representam os principais clubes sociais da capital.

A premiação educacional é vista como um dos pilares de incentivo às participantes, que dedicam meses de preparação para os quesitos de fantasia, beleza e apresentação cênica. De acordo com as regras da parceria, a bolsa integral de graduação é válida para todos os cursos da instituição, exceto para a faculdade de Medicina.

Serviço e atrações

Além do desfile das 15 candidatas, o público poderá conferir atrações como a aparelhagem Carabao e a banda Enedina Show Music. A transmissão oficial começa por volta das 23h, pela TV Liberal, logo após o Big Brother Brasil 2026.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.