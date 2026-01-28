Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Rainhas 2026

Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 visitam sede da TV Liberal nesta quinta (29)

Encontro às 16h, na avenida Nazaré, inclui tour pelos bastidores e faz parte da preparação para o concurso

A iniciativa, segundo Vinicius Volpi, diretor de programação e entretenimento da TV Liberal, visa aproximar as participantes do funcionamento da emissora (Foto: João David / Cyber produções)

As candidatas do concurso Rainha das Rainhas 2026 realizarão uma visita à sede da TV Liberal, em Belém, nesta quinta-feira (29), às 16h. O encontro, que ocorrerá na avenida Nazaré, 350, faz parte da agenda de preparação para a 78ª edição do tradicional evento cultural paraense.

A iniciativa, segundo Vinicius Volpi, diretor de programação e entretenimento da TV Liberal, visa aproximar as participantes do funcionamento da emissora. Ele explica que o momento de acolhimento oferece contato direto com setores como estúdio, produção e jornalismo, contribuindo para a desenvoltura das concorrentes.

Visita reduz ansiedade e prepara candidatas

“A visita é um momento de acolhimento e preparação: aproxima as candidatas da TV Liberal, mostra como funciona a emissora, o trabalho de produção, estúdio, jornalismo”, afirma Volpi. Ele acrescenta que conhecer os bastidores impacta diretamente na segurança das participantes e ajuda a “reduzir a ansiedade, [dando] segurança para entrevistas e entradas ao vivo”.

Cobertura ampla na TV e plataformas digitais

A visita também antecipa o formato de cobertura do concurso, que deve reforçar sua presença na televisão e nas plataformas digitais. A transmissão, conforme Volpi, seguirá o padrão do ano passado, com exibição ao vivo e incremento na cobertura jornalística e de entretenimento antes, durante e depois do evento.

“O público pode esperar uma transmissão ainda mais caprichada na TV e no digital", garante Volpi. Ele enfatiza que a proposta é ampliar o caráter de espetáculo com mais recursos técnicos e uma narrativa alinhada ao tema da edição, utilizando "mais recursos e câmeras, além de uma narrativa mais conectada ao tema deste ano”.

Além da transmissão televisiva, a cobertura será expandida no ambiente digital, com conteúdos exclusivos de bastidores e acompanhamento do desempenho das candidatas. Volpi adianta que o público poderá seguir atualizações constantes nas redes e canais do Grupo Liberal/TV Liberal, com "bastidores, visitas, entrevistas, destaques das candidatas e momentos-chave do concurso".

Rainha das Rainhas 2026 celebra marcos históricos

A edição de 2026 é considerada simbólica, marcando a 78ª realização do concurso Rainha das Rainhas, os 50 anos da TV Liberal e os 80 anos do Grupo Liberal. Para Vinicius Volpi, a tradição do evento permanece forte devido ao seu valor cultural e conexão com a memória coletiva do Pará.

"O Rainha das Rainhas é uma tradição que atravessa gerações e tem um valor cultural enorme para o Pará, é memória afetiva, identidade e celebração da nossa cultura”, avalia o diretor. Ele conclui que a emissora tem a responsabilidade de manter o concurso relevante, preservando a história e inovando na forma de transmitir.

Ingressos para o Rainha das Rainhas 2026

Os ingressos para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão à venda.

  • Pista: R$ 40,00 (primeiro lote).
  • Mesa (4 lugares): R$ 300.

Para compra online, o link é: https://tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026. A quantidade é limitada a 10 entradas por compra.

As entradas físicas estão disponíveis nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém:

  • Avenida Gentil Bittencourt, 582.
  • Avenida Duque de Caxias, 869.

Também podem ser adquiridas na área de Assinaturas de O Liberal, na sede do Grupo Liberal, localizada na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco.

Mesas podem ser compradas via WhatsApp pelo número (91) 98152-4202, da produtora Show Bis.

Patrocinadores e apoio do concurso

O concurso Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Cerveja Caribeña, Centro Universitário Fibra, Equatorial Energia e Shopping Bosque Grão-Pará. Tem apoio da construtora Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano, um carro Peugeot 208, é oferecido pela concessionária Revemar.

