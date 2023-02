Quina e Lotofácil: dois paraenses foram premiados nos concursos; confira

Dois paraenses acertaram os números sorteados nos concursos da Lotofácil e Quina. Os sorteios foram realizados às 20 horas da última quarta-feira (15) e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações e de onde são os ganhadores.

VEJA MAIS

Lotofácil - concurso 2741

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 13 - 15 - 18 - 22 - 23- 24 - 25

Apenas um paraense, morador de Belém, acertou 14 dos 15 números do concurso 2741, velando o prêmio de R$1.519,09.

Quina - concurso 6078

Os números sorteados foram: 07 - 22 - 52 - 63 - 65

Com quatro acertos, um paraense foi premiado no concurso 6079. O morador do município de Curuçá ganhou a quantia de R$6.614,97.

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)