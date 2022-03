Veja 6 dicas sobre como parar de procrastinar

Procrastinação é o ato de adiar determinada ação, ou seja, o famoso “deixar para depois”. Quando o hábito de procrastinar torna-se frequente, acaba gerando consequências para a vida, como frustações, conflitos e pouca qualidade de vida.

Segundo a especialista comportamental, Vanessa Ramos de Carvalho, a procrastinação trata-se de se ocupar com atividades banais e deixar de realizar a tarefa mais importante.

Especialista comportamental, Vanessa Ramos, revela que muitas pessoas procrastinam para evitar estresse (Arquivo pessoal)

“Muitas pessoas acham que procrastinação é preguiça, mas não é. Esse tipo de atitude consiste na falta de habilidade em lidar com a emoção daquilo que deixamos para depois. Por isso, entender o que está por trás da procrastinação é importante para vencê-la”, explica a profissional, que também é mentora de produtividade.

A especialista ressalta que, ao procrastinar, as pessoas buscam uma distração para evitar o estresse, que futuramente será maior, uma vez que o tempo para realizar a tarefa acaba diminuindo.

VEJA MAIS

Veja, a seguir, como parar de procrastinar:

1. Tenha metas específicas, com data para realização: quando há um prazo para a meta e o acompanhamento semanal da evolução dela, é possível ter a noção do progresso;

2. Distribua as tarefas ao longo da semana/meses: quando há a distribuição das tarefas ao longo dos dias/semanas, você não se assusta com a quantidade de coisas para fazer;

3. Cuide do seu sono e se permita descansar: sono restaurador é uma necessidade básica. Quando a noite de sono não é boa, há mais chances de ocorrer a procrastinação em atividades que exigem esforço físico e mental. Falta de energia é uma das causas da procrastinação;

4. Tenha um mural do sonhos: quando você visualiza a recompensa e o motivo pelo qual precisa fazer as coisas, você se motiva;

5. Evite distrações: desative as notificações do celular, pois assim não há perda de foco;

6. Abra mão do perfeccionismo: não espere as condições ideais para fazer e também não se cobre perfeição.

Ainda segundo a especialista comportamental, a procrastinação atrapalha a realização dos objetivos, afetando tanto a vida pessoal como profissional.

“Por exemplo, quando você procrastina a realização de atividade física e sente no corpo os efeitos do sedentarismo. Já na carreira, os efeitos podem ser sentidos no bolso, quando você não consegue aquela promoção tão desejada porque não entrega trabalhos bem feitos e no prazo”, afirma.

Ouça o podcast Entre Nós e saiba mais sobre como tirar a procrastinação do seu cotidiano.