Saiba como preparar seu filho para a primeira consulta com o dentista

A infância proporciona muitas descobertas às crianças e uma delas é a primeira visita ao dentista, pois os cuidados com os dentes devem começar desde cedo para prevenir possíveis doenças bucais. Porém, essa experiência pode ser assustadora para os pequenos e os pais devem garantir que esse momento ocorra sem traumas.

O dentista do Sistema Hapvida, Matheus Sebe, afirma que é muito importante que os pais façam uma explicação saudável sobre o consultório odontológico para os filhos.

“Essa construção sobre o atendimento deve ocorrer antes de sair de casa. Assim, a criança constrói a sua própria experiência e tira as suas próprias conclusões sobre o procedimento”, orienta.

Confira, a seguir, dicas que ajudam nesse momento:

1. Não coloque medo: caso a criança tenha um mau comportamento, não faça ameaças com uma visita ao consultório dentário, pois ela pode começar a criar uma imagem ruim do local;

2. Leve o seu filho desde pequeno: os cuidados com os dentes devem começar desde cedo. Por isso, quando surgir o primeiro dentinho da criança, procure um dentista para orientar sobre a higiene bucal. Desta forma, a criança irá se acostumar com as consultas periódicas;

3. Encontre bons profissionais: os consultórios de odontopediatria devem ser lúdicos e bem preparados para receber crianças. Sendo assim, seu filho vai se sentir bem nesse ambiente. Além disso, o profissional deve saber lidar com crianças e utilizar técnicas para driblar o medo;

4. Incentive os cuidados com os dentes: sempre estimule o seu filho a fazer a higiene bucal. Uma boa técnica é comprar um kit de escovação com o tema do personagem favorito da criança.

“O nosso trabalho é fazer com que esse ambiente seja mais receptivo para as crianças, pois assim elas aceitam melhor os procedimentos”, ressalta o dentista Matheus Sebe.