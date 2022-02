Saiba como escolher o modelo de óculos ideal para o seu rosto

Escolher o modelo correto de óculos, seja de grau ou de sol, nem sempre é uma tarefa fácil, pois é importante levar em consideração o conforto e analisar se o acessório combina com certas ocasiões do dia a dia, como viagens, academia e trabalho.

De acordo com o gerente da loja Chilli Beans, Lucas Matheus da Costa Carvalho, os óculos ideais devem acompanhar a linha da sobrancelha, não podem apertar na parte de trás das orelhas e têm que combinar com o tom da pele.

O gerente da Chilli Beans destaca que os óculos devem ser confortáveis (Arquivo pessoal)

Além disso, a armações precisam estar em harmonia com o formato do rosto, conforme explica o profissional. “Saber o formato do rosto ajuda demais na escolha dos óculos, pois cada formato rosto tem um modelo que se encaixa melhor”, afirma o gerente, que comanda a Chilli Beans do Shopping Metrópole Ananindeua.

Confira, a seguir, os tipos de óculos para cada formato de rosto:

1. Rosto quadrado: recomenda-se a escolha de armações mais finas, redondas e grandes, pois elas alargam o rosto. Para esse tipo de rosto, o ideal é que a largura da armação seja um pouco maior que as maçãs do rosto;

2. Rosto redondo: para esse tipo de rosto, as armações mais fechadas, com linhas angulares ou retangulares, são ideais porque deixam os traços mais acentuados. Quem tem o rosto redondo, deve evitar óculos redondos e pequenos;

Óculos “olho de gato” são indicados para quem tem o rosto retangular (Mikhailnilov/Pexels)

3. Rosto retangular: indica-se a escolha de armações com detalhes no topo ou com a largura ligeiramente maior na parte de cima. Óculos “olho de gato” são uma ótima pedida;

4. Rosto oval: é o formato de rosto que se ajusta a mais tipos de armação, já que tem ângulos mais delicados. Modelos com cores e texturas inovadoras combinam super bem com esse tipo de rosto.

Rosto oval combina com armações modernas e coloridas (Godisable Jacob/Pexels)

