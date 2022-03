Saiba como a acupuntura pode contribuir para o controle do estresse

O estresse pode ser definido como uma resposta do organismo a determinados estímulos, sejam eles de ameaça ou de perigo. É uma reação natural do corpo humano. Porém, o alerta surge quando a frequência do estresse é persistente e pode provocar alterações físicas e emocionais no corpo.



A boa notícia é que as formas de prevenção incluem atitudes simples, como a mudança de hábitos ou de estilo de vida.

Por exemplo, a prática da acupuntura tem entre as indicações justamente o controle do estresse. A acupuntura pode ser resumida como uma terapia que se utiliza de agulhas para estimular pontos específicos do corpo, visando o alívio da dor e outros efeitos locais e sistêmicos. A terapia tem como princípio a liberação do fluxo de energia vital, conhecido como Qi.

Diego Castro destaca que a acupuntura vai ajudar a equilibrar o emocional do paciente (Arquivo Pessoal)

Segundo Diego Castro, coordenador do ambulatório de Acupuntura, vinculado ao curso de Biomedicina do Centro Universitário Fibra, a prática serve tanto para o controle do estresse físico quanto do emocional. “A acupuntura é uma terapia fisiológica, usando a própria fisiologia do corpo. Ela faz o organismo liberar substâncias que são analgésicas, reduzindo a dor do paciente, e substâncias que causam a sensação de bem-estar, como a endorfina. Por isso, ela é indicada para o tratamento do estresse físico ou emocional”, explica.

Inclusive, no curso de Biomedicina da Fibra os acadêmicos têm a oportunidade de se especializar de forma prática, por meio das atividades oferecidas no Ambulatório de Acupuntura. Este é um diferencial do curso, porque o Centro Universitário é a única instituição no Brasil com essa habilitação inclusa na graduação.

Mantido pela instituição, o Ambulatório de Acupuntura também disponibiliza atendimentos gratuitos para a população, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

VEJA MAIS

Redução do uso de anti-inflamatórios

Pesquisas recentes têm mostrado que a acupuntura pode ter ação no sistema nervoso central, com a ativação de áreas específicas cerebrais que atuam no controle e regulação da dor e outros sintomas. A técnica, bastante popular na medicina tradicional chinesa, pode ser uma aliada na redução do uso de analgésicos e anti-inflamatórios e seus efeitos sobre o corpo.

“Nós não excluímos o tratamento medicamentoso. Porém, a acupuntura serviria para que, a longo prazo, o paciente possa fazer uma dosagem menor ou, em alguns casos, até passar a não usar mais o medicamento. Mas, reforço, quem vai regular isso é o psiquiatra. Daí a importância do trabalho multidisciplinar, tanto do profissional médico-psiquiatra, quanto do acupunturista”, destaca.

Além disso, como a acupuntura faz uso de agulhas para estimular determinadas partes do corpo, é necessário procurar um profissional bem qualificado. “É imprescindível, dentro do sistema de ensino de acupuntura, que o profissional tenha conhecimento de anatomia, fisiologia e patologia. É importante ficar atento a essas questões justamente para saber se o profissional está apto a aplicar a técnica” afirma o coordenador do ambulatório de Acupuntura da Fibra, Diego Castro.

Serviço:

Ambulatório de Acupuntura

Atendimento gratuito

Horário: das 8h às 12h; e das 14h às 18h

Dia: Segunda a Sexta

Telefone para agendamento: 99112-2973

Para saber mais informações do Ambulatório de Acupuntura, vinculado ao curso de Biomedicina da Fibra, clique aqui.