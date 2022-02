Odontologia: veja dicas para escolher materiais e economizar na sua lista universitária

Na maioria das graduações em odontologia, as aulas práticas de atendimento começam ainda no primeiro ano de curso. Neste momento, os futuros dentistas recebem da faculdade a lista de materiais necessários para o curso e muitos acabam investindo em equipamentos errados ou sem qualidade.

O cirurgião-dentista Gabriel Valin explica que a oferta de marcas e produtos é grande, mas que é preciso avaliar com cuidado antes da compra, pois alguns deles acompanharão o profissional por muitos anos.

Desde a graduação, o cirurgião-dentista Gabriel Valin afirma que optou por produtos confiáveis para manter a qualidade do atendimento (Arquivo Pessoal)

“A lista é composta de produtos de consumo, como resinas, máscaras, material de moldagem e descartáveis, mas também de equipamentos duráveis. Aqui eu destaco o kit acadêmico de peças de mão (alta rotação, micromotor, contra ângulo e peça reta), que é principal instrumento do cirurgião-dentista para fazer o atendimento”, afirma.

Apesar da vasta oferta de mercadoria de fácil acesso na internet, Gabriel alerta para que o estudante reflita sobre alguns pontos. “A marca é brasileira? É possível encontrar peças na minha cidade ou país? Como é a assistência técnica e suporte? Como são equipamentos caros, a gente tem que saber escolher e investir nesse momento, para ter algo de maior vida útil”, completa.

Em Belém, a Labodental oferece opções para toda a lista de materiais que os estudantes de odontologia precisam. “Desde o início da faculdade fui cliente da Labodental, onde eu comprei meu kit acadêmico de uma marca brasileira e com garantia até o final do curso. Isso foi essencial, pois faltando cinco meses para me formar, eu tive uma intercorrência no consultório e a empresa me forneceu materiais para não interromper meu atendimento até que os equipamentos substitutos chegassem”, conta o cirurgião-dentista, que hoje cursa pós-graduação em dentística.

Segundo o profissional, outra dica na hora de escolher os equipamentos é valorizar a opinião dos professores e de quem está há mais tempo no mercado, aceitando indicações de confiança.

“É importante ler artigos de comparação de materiais, testar os equipamentos e estudar sobre o que você usa. Podemos aproveitar a facilidade da internet para buscar conhecimento e ter uma graduação otimizada com boas escolhas”, finaliza.

