Herpes labial: o que é, sintomas, causas e tratamento

A herpes labial é uma infecção causada pelo vírus herpes simplex, que provoca o aparecimento de bolhas ou feridas nos lábios. Esses machucados também podem surgir na região abaixo do lábio e ocasionar formigamento, dor e coceira. A doença é altamente contagiosa e pode ser adquirida por meio do contato direto, como beijo, ou pela utilização de objetos compartilhados, entre ele: copos, talheres e toalhas.

A especialista em ortodontia, Leila Alamar, que também é cooperada da Uniodonto Belém, explica que o herpes é um tipo de vírus que, após adquirido, normalmente fica no corpo por vários anos, mantendo-se "adormecido" na maior parte do tempo.

Dentista Leila Alamar revela que o vírus pode ficar no corpo por muitos anos (Divulgação/ Uniodonto)

“Porém, existem alguns fatores que podem fazer com que o vírus provoque o aparecimento de sintomas e, geralmente, estão relacionados com o enfraquecimento do sistema imunológico”, afirma Leila.

Os fatores que podem levar ao desenvolvimento de herpes labial são:

1. Pequenas infecções, como gripe ou resfriado;

2. Períodos de intenso estresse;

3. Presença de doenças do sistema imunológico, como Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) ou lúpus;

4. Tratamento com antibióticos;

5. Exposição excessiva ao sol.

Ficar muito tempo exposto ao sol pode provocar o aparecimento da herpes labial (Andrea Piacquadio/Pexels)

De acordo com a especialista, existem pessoas que podem entrar em contato com o vírus, ficar infectadas e nunca manifestar os sintomas, que são: pequenas feridas nos lábios; bolhas sensíveis; dor ao movimentar a boca; coceira e vermelhidão em um pequena área do lábio.

“Muitas vezes é possível reconhecer o vírus em até 48 horas antes do aparecimento de bolhas no lábio, pois existem sintomas que antecedem a erupção na pele, como formigamento, coceira, vermelhidão e desconforto nos lábios”, acrescenta.

Assunto ganhou repercussão com a manifestação dos sintomas no participante Eliezer, do programa Big Brother Brasil 22 (Reprodução / Globo)

Tratamento

Geralmente, não é necessário qualquer tipo de tratamento para a herpes labial, já que o sistema imunológico consegue combater o vírus e os sintomas em cerca de sete a dez dias.

“Porém, existem alguns remédios antivirais, como o Aciclovir ou Valaciclovir, que podem ser comprados na forma de pomada e aplicados na região afetada, ajudando a aliviar os sintomas e a combater o vírus”, ressalta Leila Alamar.

Veja, a seguir, o que fazer para não pegar herpes labial:

1. Evite beijar desconhecidos ou pessoas com feridas na boca;

2. Não compartilhe objetos pessoais com outras pessoas, especialmente talheres, copos ou toalhas de rosto;

Evitar usar batom de desconhecidos é uma das medidas para se prevenir da infecção (Mart Production/Pexels)

3. Evite passar batom emprestado;

4. Não coma ou prove comida de outras pessoas, como picolé, pirulito ou sorvete;

5. Evite usar sabonetes de espaços públicos.

