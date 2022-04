Entenda como deve ser o tratamento de resíduos na área da saúde

Os resíduos de serviço de saúde (RSS) devem passar por procedimentos específicos de tratamento e destinação final para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente. As orientações e regras aplicadas a esses resíduos estão descritas em resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A legislação se aplica a todos os estabelecimentos de atendimento à saúde humana ou animal, como hospitais, clínicas, laboratórios, drogarias e farmácias, estúdios de tatuagem, distribuidores de produtos farmacêuticos, centros de controle de zoonoses, necrotérios e funerárias, entre outros. É obrigatória a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), em que se trata de todas as etapas de manejo, segregação, acondicionamento, identificação, transporte, armazenamento, tratamento, coleta e disposição final desses materiais.

Clínicas, laboratórios e outras empresas precisam possuir um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) para orientar todo o processo de tratamento de seus resíduos (Érika Nunes / O Liberal)

Os RSS são classificados em cinco grupos que incluem uma grande variedade de materiais perigosos e com risco biológico. Entre eles estão: culturas e estoques de microrganismos; peças anatômicas; vísceras e tecidos; medicamentos; agulhas, seringas, pinças e outros objetos perfurocortantes; bolsas de transfusão; filtros de ar e sobras de amostras de laboratório.

A recomendação é que os RSS passem por processos de tratamento completo, que transformem suas propriedades físicas e químicas, permitindo a disposição final de maneira segura no meio ambiente. A incineração é o principal método indicado, pois tem alta eficiência na desinfecção e baixo impacto ambiental.

Na incineração ocorre a quebra orgânica e a oxidação dos resíduos de saúde em fornos com temperaturas que variam de 900° a 1.250°C. Além de reduzir o volume dos RSS, trata-se de um procedimento seguro já que é executado por uma empresa especializada. A Cidade Limpa oferece o serviço de incineração de resíduos de saúde, atuando na preparação do material, combustão, controle de poluentes e efluentes, manuseio e encaminhamento das cinzas para o aterro sanitário adequado.

A incineração é o procedimento mais eficiente para o tratamento de resíduos sólidos da saúde (Divulgação / Cidade Limpa)

Depois do tratamento, as cinzas e escórias dos resíduos de serviço de saúde, devem ser confinados em aterros sanitários. São feitas coberturas com camadas de solo sobre o resíduo, preferencialmente com a utilização de argila. Vale ressaltar a importância da adoção de medidas de segurança nesses locais, como a impermeabilização do solo, o monitoramento dos lençóis freáticos, além do controle com a captação e liberação de gases na atmosfera.

