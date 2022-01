Charcutaria artesanal: você sabe o que é? Conheça mais sobre essa técnica para conservar alimentos.

A charcutaria é um processo natural de desidratação da carne, seja ela bovina, suína, de peixes ou aves, que tem o objetivo de preparar alimentos defumados, curados e embutidos. O processo de conservação artesanal agrada paladares e abre oportunidade profissional no segmento de alimentação.

Para o chef de cozinha, Ricardo Branches, a técnica antiga foi usada, por muito tempo, para controlar a perecibilidade e desperdício dos alimentos. “Cada vez que há necessidade de alcançar grandes distâncias, o alimento deve ser preparado para não estragar. Nesse ponto, as técnicas de charcutaria são fundamentais”, explica Ricardo, que também é instrutor do curso de charcutaria artesanal do Senac de Santarém.

Ricardo Branches é chef de cozinha e instrutor dos cursos de gastronomia no Senac em Santarém. Ele destaca que as técnicas de charcutaria são essenciais para conservar os alimentos. (Divulgação/Senac)

De acordo com o profissional, a arte de usar sal e fumaça nesse processo de conservação traz aromas e sabores que valorizam o alimento. “Em nossa região, a salga dos peixes, camarões e aviú é um bom exemplo disso. Também temos o bacon de peixe, que é um produto inovador, com muitas possibilidades de aplicação. Ele é produzido com técnicas de charcutaria europeia e técnicas de defumação americana”, comenta Ricardo.

Capacitação

Ricardo Branches destaca que dominar as técnicas de charcutaria é um diferencial, principalmente para quem já atua no mercado de alimentação, devido à segurança alimentar, melhor rendimento e qualidade final do produto. O Senac do Pará está com matrículas abertas para o curso Técnicas de Preparo da Charcutaria Artesanal.

Curso do Senac do Pará ensina como realizar charcutaria artesanal. Na foto, alunos da turma de 2021 em aula prática.(Divulgação/Senac)

Com carga horária de 80 horas, a formação terá início no dia 8 de fevereiro e seguirá até 10 de março deste ano, no Centro de Educação Profissional de Santarém. Os interessados em se matricular, devem ter idade igual ou superior a 16 anos e ensino fundamental completo.

“O curso é voltado para pessoas que já trabalham na área e buscam mais qualificação. Também é para o público que deseja iniciar a sua produção em casa, de forma artesanal”, afirma o instrutor Ricardo Branches.

Para a estudante de gastronomia, Ivone Vidal da Silva, o curso de charcutaria artesanal ajudou a melhorar o seu desempenho no segmento de alimentação (Divulgação/Senac)

A estudante de gastronomia, Ivone Vidal da Silva, fez o curso de charcutaria artesanal do Senac em maio de 2021 e revela que a qualificação foi fundamental para a sua vida. “É uma formação completa que contribui para todas as áreas. A gente aprende a limpar, salgar e defumar. Melhorou muito o meu trabalho dentro da gastronomia”, garante Ivone.

A formação será prática com foco na manipulação correta dos produtos, conforme explica o instrutor. “Observamos sempre a segurança alimentar e o aproveitamento total dos insumos. Além disso, orientamos sobre a aplicação correta dos ingredientes, balanceamento, armazenamento e apresentação”, ressalta o profissional.

Serviço:

Para saber mais sobre o curso, clique aqui ou entre em contato por meio dos números: (91) 4009-6300 / 4009-6302 / 0800 701 4492.