Crescimento de barbearias estimula a procura por cursos na área

A ampliação dos serviços de beleza e cuidados pessoais ao público masculino modificou as barbearias. Os espaços tradicionais foram repaginados e oferecem multiambientes com serviços estéticos e entretenimento.

O corte simples , por exemplo, ganhou efeitos como o degradê. A combinação com a barba também foi reforçada com o estilo 'lenhador' e o bigode 'Van Dyke', inspirado nos piratas do cinema. Estar por dentro dessas tendências e técnicas vai muito além de saber manusear a velha tesoura e a navalha, por isso cresce a demanda de qualificações profissionais na área.

Elizabeth Santos é instrutora dos cursos de beleza do Senac Pará e afirma que o superaquecimento do mercado oferece geração de emprego e renda no segmento.

Elizabeth Santos é instrutora do Senac e destaca que a formação possibilita que o profissional trabalhe de diversas maneiras. Na imagem, Elizabeth com um modelo do curso de corte de cabelo. (Divulgação/Senac)

“É possível trabalhar em qualquer região do Brasil, abrangendo um grande leque de opções para realizar o ofício, tais como: salões de beleza; barbearia; institutos de beleza; spas; centros de estética; meios de hospedagem; lojas de cosméticos; cruzeiros marítimos; academias e domicílios”, elenca a instrutora, que também é cabeleireira.

Curso

O Senac Pará está com matrículas abertas para os cursos Cortes Masculinos com Máquina e Básico de Corte de Cabelo nas unidades de Ananindeua, Barcarena e Belém, e, ainda, com a Formação Profissional de Barbeiro, em Belém e Parauapebas.

De acordo com a instrutora, a formação é voltada para quem deseja desenvolver habilidades em cuidados da barba e corte de cabelo, atendendo especificamente o público masculino.

Os consumidores também procuram serviços ampliados como cuidados com a pele e fios. “O curso de barbeiro profissional executa procedimentos de higienização, hidratação, reconstrução, alteração da estrutura e coloração dos fios, modelagem de barba, bigode, costeletas e aparos dos pelos faciais, utilizando técnicas de visagismo”, explica.

O curso de barbeiro do Senac qualifica para diversos procedimentos, entre eles, modelagem de barba, bigode e costeletas (Divulgação/Senac)

O cabeleireiro Jhonny Alley Rocha fez o curso de corte de cabelo do Senac em 2021, no município de Barcarena. O profissional corta cabelo nas horas vagas e comenta que a formação foi muito importante para a sua qualificação.

“Desenvolvi as técnicas básicas de corte masculino e feminino. Além disso, aprendi a manusear os instrumentos necessário para o trabalho”, relembra.

Os interessados em realizar a matrícula nos cursos de corte de cabelo e barbeiro, precisam ter, no mínimo, 18 anos e ensino fundamental completo. Além disso, devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência.

As matrículas para os cursos de Cortes de Cabelo Masculino com Máquina e Básico de Corte de Cabelo estão com matrículas abertas nas unidades Senac em Belém, Barcarena e Ananindeua para turmas em fevereiro e março. Já o curso de Barbeiro está com turmas abertas em Belém e Parauapebas. As formações têm valor de investimento a partir de R$270,00 (valor total).

Serviço:

No site do Senac é possível conferir todos os cursos que a instituição oferece. Para saber mais, clique aqui ou entre em contato por meio dos números: (91) 4009-6300 / 4009-6302 / 0800 701 4492.