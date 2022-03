Conheça o Programa de Incentivo à Formação de Professores do Centro Universitário Fibra

Os professores são agentes de transformação social, tendo um papel fundamental no desenvolvimento humano. Sabendo dessa importância, o Centro Universitário Fibra investe em Programa de Incentivo à Formação de Professores.

De acordo com Irene Noronha Seabra, pró-Reitora de Graduação da Fibra, o programa contribui para a manutenção do aluno, diminuindo a evasão. “Nós, do Centro Universitário, acreditamos na educação. Então, não poderia ser diferente caminharmos no sentido de formar professores”, afirma.

De acordo com a pró-reitora de Graduação, Irene Noronha, o Programa forma profissionais de qualidade e de forma totalmente presencial (Arquivo Pessoal)

Como funciona

O Programa de Incentivo à Formação de Professores da Fibra concede um desconto no preço da mensalidade para todos os estudantes dos cursos de licenciaturas (Letras, Pedagogia, História e Geografia). Desde 2017, o programa já contemplou aproximadamente 4 mil alunos da instituição.

“Formamos profissionais de qualidade, de forma totalmente presencial. Garantimos a qualidade dos cursos mesmo que o Centro Universitário arque com parte da mensalidade. Não existe perda na carga horária e destaco que o Centro Universitário é nota máxima no Ministério da Educação”, compartilha Irene Noronha.

Formação de professores

No curso de Pedagogia, o Programa da Fibra possibilita a preparação de um professor reflexivo, comprometido com a educação e consciente de que pensar sua formação significa pensá-la de forma contínua, com foco na melhoria do ensino-aprendizagem.

“O pedagogo é um profissional fundamental dentro das escolas da educação infantil e do ensino fundamental, além da gestão e coordenação pedagógica. A Fibra, ao contribuir para a formação desse profissional, espera prepará-lo para enfrentar as mudanças na área, no avanço das tecnologias e na diversidade étnica, cultural e de gênero”,

