Conheça 5 benefícios do Crossfit para o seu corpo

O formato repetitivo e monótono de exercícios físicos mudou com modalidades mais dinâmicas, velozes e resistentes, como Crossfit, atividade que estimula o corpo a treinar diversos grupos musculares a partir de diferentes exercícios.

“Essa modalidade é indicada para vários públicos, desde crianças a idosos. Isso porque o treino é adaptável para que todos consigam fazer. Essa adaptação leva em conta a intensidade do treino e do que a pessoa precisa”, explica Herminio Calvinho, educador físico da Roots: Raízes Crossfit, do Shopping Metrópole.

As atividades esportivas do Crossfit são variadas e não repetitivas, permitindo que os praticantes se motivem e melhorem as capacidades físico-motoras. Entre os principais benefícios estão: maior dinamicidade; redução das lesões; facilita o emagrecimento; melhora a saúde física e mental; e maior eficiência.

Confira abaixo mais informações sobre cada uma dessas vantagens:

1 – Dinamicidade

Como o Crossfit utiliza várias modalidades esportivas para construir as sessões de treinamento, como levantamento de peso, ginástica olímpica e exercícios cíclicos, os praticantes têm inúmeras opções para a montagem do treino.

“Treinamos algo novo todos os dias. Não é igual na musculação, onde você repete o mesmo exercício diariamente. O fato de trabalharmos o mesmo grupamento muscular, mas com estilos de treinos diferentes, faz dessa modalidade uma prática não monótona”, garante explica Herminio Calvinho.

2 – Reduz lesões

A prática de exercícios na modalidade não-impacto, como bicicleta e exercícios aquáticos, ajuda a reduzir a quantidade de impactos sobre determinados membros do corpo, evitando, assim, o risco de lesões.

3 – Ajuda no emagrecimento

O Crossfit contempla exercícios de alta intensidade e velocidade de execução, uma combinação perfeita para quem quer perder mais calorias.

4 – Melhora a saúde física e mental

Os exercícios propostos por essa modalidade garantem a liberação de hormônios relacionados ao bem-estar, como a serotonina, a ocitocina e a dopamina. Os chamados 'hormônios da felicidade' ajudam positivamente nas funções metabólicas do sangue, sistema nervoso, cardiorrespiratório e cardiovascular.

“No campo mental, essa modalidade acaba sendo uma válvula de escape para os problemas do dia a dia. Já na parte física, como trabalhamos com base na intensidade, conseguimos ajustar o metabolismo. Com isso, os resultados acabam saindo mais rápidos”, afirma o educador físico da Roots: Raízes Crossfit.

5 – Maior eficiência

Com um treinamento bem montado, o praticante pode tornar seus resultados mais eficientes, como atingir objetivos específicos em um menor período de tempo.

Roots: Raízes Crossfit conta com um espaço acolhedor (Divulgação/Shopping Metrópole)

Localizada no estacionamento do Shopping Metrópole, a Roots: Raízes Crossfit tem como meta trazer mais qualidade de vida para pessoas das mais diferentes idades. “Nosso diferencial é pensar no aluno em sua integridade e não apenas no treino, Nós buscamos saber se ele está bem, como está seu emocional. Pensamos a Root como uma válvula de escape para os problemas que nossos alunos enfrentam”, enfatiza Herminio Calvinho.

Para saber mais informações sobre esse e outros serviços e lojas do Shopping Metrópole Ananindeua, clique aqui.