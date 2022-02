Carnaval: previna-se das doenças bucais

Durante o Carnaval, muitas pessoas aproveitam para beijar mais, porém isso pode acabar se tornando um problema, pois o ato é um dos principais proliferadores de bactérias. "Doença do beijo", herpes e hepatite são algumas doenças que podem ser transmitidas pela saliva. Portanto, é necessário reduzir o número de parceiros durante esse período para evitar o contágio dessas infecções.

A mononucleose ou “doença do beijo”, como é popularmente conhecida, é uma infecção que apresenta os seguintes sintomas: febre, inflamação da garganta, aumento do volume dos gânglios linfáticos do pescoço e fadiga.

A dentista Nazaré Pita revela que a "doença do beijo" pode causar danos ao fígado (Divulgação/ Uniodonto)

Segundo a dentista Nazaré Pita, cooperada da Uniodonto Belém, entre as possíveis complicações da doença estão o aumento do fígado ou baço. “Em média, de acordo com a condição de imunidade alta ou baixa, a recuperação acontece de duas a quatro semanas. A fadiga pode persistir e impossibilitar a realização das atividades laborais e sociais”, explica.

VEJA MAIS

Medidas de prevenção

Ainda de acordo com a dentista, em um simples beijo ocorre a troca de aproximadamente 8 milhões de bactérias. Por isso, é preciso ficar atento às medidas para prevenir as doenças transmitidas pelo ato de beijar.

Cerca de 8 milhões de bactérias são trocadas em um beijo (Vera Arsic/Pexels)

“No momento atual (pandêmico), em que a correlação de sinais e sintomas entre as diferentes doenças são confusas, a melhor conduta é não arriscar. É preciso usar máscara, reduzir o número de parceiros e manter o distanciamento social. Essas atitudes são uma forma de respeito e bom senso”, acrescenta Nazaré Pita.

Para que ocorra o diagnóstico correto de doenças bucais, é necessário realizar consultas periódicas com um dentista. Clique aqui e saiba mais.