Zambelli pede ao STF anulação de condenação por ataque hacker ao CNJ

Defesa da ex-deputada apresentou revisão criminal nesta quinta-feira (26) e questiona a falta de provas técnicas sobre a participação dela na invasão

A ex-deputada federal Carla Zambelli pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a revisão da condenação por participação na invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsificação de documentos. O pedido foi protocolado nesta quinta-feira (26) e busca anular a decisão que estabeleceu pena de 10 anos de prisão para a ex-parlamentar.

Zambelli foi condenada por unanimidade, em maio de 2025, pela Primeira Turma do STF, ao lado do hacker Walter Delgatti Neto. Os dois foram considerados culpados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Na ocasião, a ex-deputada também perdeu o mandato parlamentar.

A defesa sustenta que não existem provas técnicas suficientes para demonstrar que Zambelli coordenou a invasão. No pedido apresentado ao Supremo, o advogado Eduardo Maurício afirma que surgiram novos elementos que, na avaliação dele, justificam a revisão da condenação.

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Entre os argumentos estão declarações de Walter Delgatti durante depoimento à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Segundo a defesa, o hacker afirmou não possuir registros telemáticos ou provas materiais, como áudios, e-mails e mensagens, que comprovem o recebimento de ordens da parlamentar.

O documento também solicita que a revisão criminal não fique sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo julgamento original. A defesa cita dispositivos legais para fundamentar o pedido.

Zambelli aguarda decisão sobre extradição na Itália

Com cidadania italiana, Carla Zambelli deixou o Brasil dias após a condenação e permanece na Itália. No país europeu, ela aguarda o andamento do processo de extradição relacionado a outro caso: a condenação pelo episódio em que perseguiu um homem com uma arma em punho, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2022.