Zambelli pede que STF anule condenação por ataque hacker ao sistema no CNJ

A ex-deputada federal Carla Zambelli pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) revisão criminal do caso em que foi condenada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsificar documentos. O pedido foi protocolado no STF nesta quinta-feira, 26.

Em maio do ano passado, Zambelli foi condenada por unanimidade na primeira turma do STF, junto ao hacker Walter Delgatti Neto, pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. A pena estabelecida para a ex-parlamentar foi de 10 anos de prisão. Na ocasião, ela também perdeu o mandato de deputada federal.

A defesa de Carla Zambelli afirma que não há provas técnicas suficientes para considerar que a ex-parlamentar tenha coordenado a invasão hacker.

O pedido de revisão criminal apresentado pelo advogado Eduardo Maurício, afirma que a peticionária coleciona elementos novos "revestidos de força probatória e jurídica".

Entre elas, estão as declarações feitas por Walter Delgatti Neto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos Deputados. Segundo a defesa, o próprio "corréu confesso autor do chamamento" alegou que "não possui e jamais guardou qualquer registro telemático ou prova material direta (áudios, e-mails ou mensagens de texto) confirmando ordens da parlamentar".

O documento também pede que a revisão não seja relatada pelo relator do julgamento original, Alexandre de Moraes, seguindo os fundamentos do Código Penal Processual.

Zambelli, que também é cidadã italiana, fugiu para o país dias depois da condenação. Ela segue na Itália e aguarda o julgamento do pedido de extradição no caso em que foi condenada pelo STF por empunhar uma arma contra um homem na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022.