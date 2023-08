Weintraub e esposa têm salários suspensos pela Unifesp; faltas e abadono de cargo são investigados

Os salários de Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro (PL), e de sua esposa, Daniela Weintraub, foram suspensos preventivamente pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A instituição tem uma investigação interna que apura faltas injustificadas dos docentes, que moram nos Estados Unidos desde 2020.

Os dois são professores com carga horária de 40 horas semanais no Campus Osasco. Abraham faz parte do departamento de Ciências Contábeis há nove anos, e Daniela, do departamento de Ciências Atuariais há quase uma década.

A universidade aponta que, em 13 de abril, a Ouvidoria recebeu uma denúncia contra Abraham e, a partir disso, as providências necessárias começaram a ser tomadas para que um processo administrativo disciplinar seja aberto se forem comprovadas irregularidades na atuação do servidor. A Unifesp também instaurou procedimento para investigar faltas injustificadas e abandono de cargo por parte de Daniela.

Suspensão

O casal teve as remunerações suspensas de forma preventiva por conta das investigações. "A universidade seguiu os fluxos internos institucionais para a apuração dessas ausências, suspendendo os salários dos(as) servidores(as) Abraham e Daniela Weintraub a partir do mês de abril de 2023", afirmou a Unifesp.

Para Abraham, conforme disse em live no YouTube, ele está sendo "perseguido politicamente", pois parou de dar aulas e se afastou da universidade no final de 2018, quando se tornou ministro da Educação, e depois foi para o exterior e pediu licença não remunerada.

O salário bruto de Abraham, R$ 4.520,16, foi depositado até março, enquanto o de Daniela, R$ 6.122,77, até fevereiro. Os dados são do Portal da Transparência do governo federal.