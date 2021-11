Votação da OAB Pará é realizada com tranquilidade e apuração já começou

A votação que decidirá quem comandará a Ordem dos Advogados do Brasil- seção Pará (OAB-PA) pelos próximos três anos foi realizada com sucesso nesta quinta-feira (18), entre 9h e 17h, como previsto. O processo eleitoral segue agora na etapa de apuração. Por volta de 19h a chapa vencedora deve ser anunciada.

A categoria dos advogados está dividida entre as chapas "OAB sempre à frente", liderada pelo candidato da situação, Eduardo Imbiriba, e "Advocacia em causa própria", que tem como representante o advogado Sávio Barreto. Durante o dia, apoiadores dos dois grupos circularam pelo Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), buscando conversar com os colegas e tentando garantir votos até a última hora.

Para o advogado Rafael Perón, que acompanhava o processo eleitoral no Centur, a disputa entre as chapas nas redes sociais foi uma das principais características deste ano. "Acredito que isso ocorreu por conta do distanciamento social da pandemia. A OAB é uma instituição muito importante, que desperta o interesse de toda a sociedade, de diversas categorias. Por isso, as campanhas envolveram diversos setores, várias pessoas participaram", destacou.