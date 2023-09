Vinda de Michelle Bolsonaro a Belém será em outubro

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro virá a Belém participar de um encontro do “PL Mulher”, do Partido Liberal, no próximo mês de outubro. A notícia veio à tona nas redes sociais nesta quinta-feira, 31. Michelle, que preside o PL Mulher, surgiu em vídeo ao lado dos deputados federais Éder Mauro (PL-PA) e Delegado Caveira (PL-PA) para dar a notícia.

O vídeo foi compartilhado nos perfis de Michelle, Éder Mauro e da legenda. Procurado, Éder Mauro, que preside o partido no estado, não confirmou quando acontecerá o encontro, dizendo: “a data provável é meio do mês de outubro”.

A programação que acontecerá em Belém faz parte das ações do PL Mulher para ampliar a filiação e a participação de mulheres no partido.

Michelle abre o vídeo elogiando a gastronomia regional: “Olá meu povo paraense onde tem o melhor açaí do mundo”. E continua: “Estarei no encontro do PL Mulher em Belém passando uma mensagem de esperança e incentivando você a participar da vida partidária porque a política é ferramenta de transformação e nós, mulheres, temos um olhar especial”.

Em seguida, ela afirma que, no PL, homens e mulheres “estão para somar, não para competir” e elogia os filiados homens do partido afirmando que não são “marmanjos”, mas “homens de bem que lutam pelos mesmos valores (que as mulheres)”.

Na legenda da postagem, Éder Mauro comemorou a notícia da vida da esposa de Jair Bolsonaro a Belém: "Sempre é uma honra recebê-la no Pará, Michelle Bolsonaro. O nosso Estado te abraça, ama e espera!"