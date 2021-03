Vídeo: Lula se pronuncia sobre anulação de condenações

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva repercute nesta quarta-feira, 10, a decisão do ministro do STF Edson Fachin, que anulou, na segunda-feira, 8, todas as condenações da Lava Jato impostas ao ex-presidente pela Justiça Federal do Paraná. Lula fala à imprensa da sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo, na Grande São Paulo.

Com a decisão, Lula recuperou os direitos políticos e se tornou elegível.

Lula começou a fala explicando que saiu daquele sindicato em São Bernardo, preso, fui “conduzido contra a minha vontade, claro”. Mas ele explicou que tinha “clareza das inverdades contadas sobre mim, tomei a decisão de provar a minha inocência dentro da sede da Polícia Federal.”

“Eu tinha tanta confiança e consciência do que estava acontecendo no Brasil.”

Lula garantiu que não tem mágoas: “Eu sei que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos. Eu sei que a minha mulher, Mariza, morreu por conta da pressão, e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar meu irmão, que estava dentro de um caixão. Porque tomaram uma decisão que eu teria que eu viajar para São Paulo, indo para o quartel do segundo Exército, em Ibirapuera, e o meu irmão, dentro do caixão, iria me ‘visitar’. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas as mágoas sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho porque o sofrimento que o povo brasileiro tá passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando neste país é infinitamente maior do que qualquer crime que cometeram contra mim.”

O ex-presidente também falou de vacinas e armas: “Vocês sabem que a questão da vacina não é uma questão de se tem dinheiro ou não tem dinheiro. É uma questão: eu amo a vida ou a morte. É uma questão de saber qual o papel de um presidente da República no cuidado do seu povo. Porque um presidente da República não é eleito para falar bobagem. Ele não é eleito para incentivar a compra de armas, como se nós tivéssemos necessitando de armas. Quem tá precisando de armas são as nossas Forças Armadas, a nossa polícia, que muitas vezes vai para rua para combater a violência ou 38 velho todo enferrujado.”