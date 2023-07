Viagens internacionais de Lula custaram ao menos R$ 24,8 milhões ao Itamaraty no 1º semestre

No primeiro semestre de 2023, as viagens internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) geraram um custo de pelo menos R$ 24,8 milhões ao Itamaraty, de acordo com informações obtidas através de um pedido de Lei de Acesso ao ministério pelo Poder360. Os valores não incluem os gastos com o traslado aéreo, que são cobertos pela FAB (Força Aérea Brasileira) e estão sob sigilo. O levantamento é do Poder 360.

Das viagens internacionais realizadas, as despesas mais expressivas ocorreram durante a visita à China e aos Emirados Árabes, em abril, onde a comitiva presidencial composta por 70 pessoas gastou cerca de R$ 6,6 milhões. Em seguida, as cifras mais altas foram registradas durante a estadia no Vaticano, Itália e França, em junho, totalizando R$ 5,7 milhões, seguido por Portugal e Espanha, com R$ 4,4 milhões.

Curiosamente, a viagem mais econômica foi ao Japão para a cúpula do G7, onde foram gastos aproximadamente R$ 900 mil.

No que diz respeito ao somatório total, a maior parte das despesas (R$ 12 milhões) correspondeu à hospedagem. O aluguel de veículos também teve um alto custo, totalizando R$ 9,2 milhões.

Em quase todas as viagens, esses gastos com hospedagem e aluguel de veículos lideraram a lista de despesas. No entanto, houve uma exceção durante a viagem ao Japão, onde as despesas com hotelaria representaram apenas 1,56% do total gasto.

Mais R$ 700 mil foram gastos com intérpretes

Outro destaque nos gastos foi a contratação de intérpretes, totalizando R$ 771 mil. Mais da metade deste valor (R$ 496 mil) foi destinado às contratações na China e nos Emirados Árabes.

Os valores fornecidos pelo Itamaraty estão em dólares (US$) e foram convertidos para real (R$) com base na cotação de venda vigente no encerramento de cada estadia de Lula em cada país.

Vale ressaltar que os custos não se limitam ao que o presidente gastou pessoalmente, mas abrangem todas as despesas relacionadas a acompanhantes nas viagens, incluindo ministros e membros da equipe técnica de comunicação do Palácio do Planalto. Os valores informados podem ser ainda maiores, uma vez que os números se referem ao que foi computado até a data de resposta do pedido de Lei de Acesso, deixando margem para possíveis acréscimos.