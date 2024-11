Vereador Zezinho Lima sofre parada cardiorrespiratória durante cirurgia para retirada de tumor

O recém-eleito vereador de Belém, Zezinho Lima (PL), passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor no pulmão nesta sexta-feira, 8 de novembro. Durante o procedimento, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi colocado em coma induzido, segundo comunicado da equipe médica. Zezinho está internado na UTI de um hospital particular, localizado na Almirante Barroso, em Belém.

A equipe de comunicação do parlamentar atualizou seu estado de saúde por meio das redes sociais: “O Zezinho teve uma parada cardíaca no meio da cirurgia de retirada do tumor. Ele se encontra em coma induzido, essas 24 horas são decisivas, pedimos as orações de todos!”