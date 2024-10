​Veja quem são os cinco prefeitos mais votados no Pará nas eleições de 2024

Cinco prefeitos eleitos em municípios paraenses foram os que receberam o maior percentual de votos em todo o estado, durante as Eleições 2024, de acordo com levantamento realizado pelo Grupo Liberal. Entre os mais votados estão os prefeitos de Brasil Novo, Cumaru do Norte, Benevides, São Miguel do Guamá e Ananindeua​, onde, embora Dr. Daniel tenha recebido mais de 80% dos votos, ocupa a última posição nessa lista.

O destaque foi o município de Brasil Novo, no sudoeste do estado, onde o candidato Pirica (MDB) conquistou 100% dos votos, garantindo sua eleição.

Outro exemplo foi em Cumaru do Norte, no sudeste do Pará. Lá, o prefeito eleito Nego (MDB) obteve 97,05% dos votos, deixando seu adversário Diamantino (PRTB) com apenas 2,95%.

Na Grande Belém, a cidade de Benevides viu a vitória de Luziane Solon (MDB), que foi eleita com 84,83% dos votos, enquanto Fabiano Carvalho (PP) ficou com 15,18%.

O município de São M​iguel do Guamá, no nordeste paraense, também registrou um feito histórico, com o prefeito Eduardo Pio X (MDB) sendo eleito com 100% dos votos, sem concorrência direta.

Por fim, na segunda maior cidade do Pará, Ananindeua, também localizada na Grande Belém, o candidato Dr. Daniel (PSB) foi eleito com 83,48% dos votos, vencendo Antônio Doido (MDB), que ficou com 8,38%.