Veja detalhes do novo arcabouço fiscal divulgado nesta quinta-feira, pelo ministro Fernando Haddad

Os principais pontos do projeto do chamado "arcabouço fiscal" - nova regra para as contas públicas em substituição ao chamado teto de gastos - foram divulgados na manhã desta quinta-feira (30), pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet. De acordo com o governo, a proposta terá mecanismos de ajuste e alguma flexibilidade em caso de imprevistos na economia.

Pelo texto que ainda será protocolado no Congresso, o crescimento da despesa será limitado a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Em momentos de maior crescimento da economia, a despesa não poderá crescer mais de 2,5% ao ano acima da inflação. Em momentos de contração econômica, o gasto não poderá crescer mais que 0,6% ao ano acima da inflação.

Para impedir o descumprimento da rota de 70% de crescimento da receita, a proposta também prevê mecanismos de punição que desacelerará os gastos caso a trajetória de crescimento dos gastos não seja atendida.

VEJA MAIS

“Durante a campanha de 2022, repetimos à exaustão que a campanha pública precise ter credibilidade, previsibilidade e seriedade. Ter um horizonte para que as famílias, os investidores, os empresários e os trabalhadores organizem suas vidas a partir de regras claras. Regras exigentes, mas críveis”, declarou Fernando Haddad.

Veja os principais pontos do novo marco fiscal:

Limite de crescimento da despesa primária a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores

Limite superior e inferior dentro dessa trilha de 70% do aumento de receita

Mecanismo de ajuste para impedir o aumento dos gastos em momentos de crescimento econômico e a queda dos gastos em caso de baixo crescimento

Aplicação de mecanismos de punição. Caso o resultado primário fique abaixo do limite mínimo da banda, o crescimento das despesas para o ano seguinte cai de 70% para 50% do crescimento da receita.

Promessa de zerar déficit primário em 2024, com superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026

Meta de resultado primário terá banda de flutuação, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para cada ano

Excedente de superávit primário acima do teto da banda poderá ser usado para investimentos

Promessa de que dívida pública bruta subirá levemente até 2026 e depois será estabilizada

Exceções apenas para gastos instituídos pela Constituição, como o Fundeb e o piso nacional da enfermagem. Essas despesas não podem ser regulamentadas por lei complementar