Veja a lista com os vereadores eleitos de Ananindeua

Além do prefeito, a população de Ananindeua elegeu também 25 vereadores, que irão elaborar leis municipais além de fiscalizar a gestão do novo prefeito Dr. Daniel. O vereador mais votado da cidade foi Aurélio Rodrigues, do partido dos Republicanos, que recebeu um total de 5.593 votos. Destaque também para o comediante Bob Fllay, do PDT, que foi o segundo mais votado com 4.798 votos. Na terceira posição aparece o candidato Dr. Flávio, do MDB, que conquistou 3.951 votos.

VEJA A LISTA DOS 25 VEREADORES ELEITOS EM ANANINDEUA

1 - Aurélio Rodrigues (Republicanos) – 5.593 votos

2 – Bob Fllay – (PDT) - 4.798

3 – Dr. Flávio – (MDB) – 3.951

4 – Francy Pereira – (PSDB) – 3844

5 – Pará - (MDB) – 3.708

6 – Rui Begot - (Avante) - 3.488

7 – Braga – (MDB) – 3.335

8 – Pra Ray Tavares – (MDB) – 3.274

9 – Diego Alves – (PSDB) – 3.000

10 – Nice Ruffeil – (PSDB) – 2.961

11 – Professora Leila Freire – (MDB) - 2.939

12 – Coronel Osmar – (MDB) – 2.928

13 – Zezinho Lima – (Avante) – 2.675

14 – Vanderray Silva – (PSDB) – 2.625

15 – Bolinha – (DEM) – 2.347

16 – Douglas Marcos – (PROS) – 2.268

17 – Chiquinho Silva – (PSB) – 2.189

18 – Elton Nunes – (PSB) – 2.109

19 – Breno Mesquita – (PV) – 1.981

20 – Fernando Gato – (PSC) – 1.696

21 – Fabrício Miranda – (PSC) – 1.683

22 – Antônio da Moto - (PROS) – 1.634

23 – Geise Fênix – (Republicanos) – 1.614

24 – Felix Júnior – (PODE) – 1.419

25 – Dedê – (PL) – 1.419