Veja a agenda dos candidatos ao governo do Pará, nesta quarta-feira (9)
Saiba as ações políticas programadas para hoje
Gal Leite
08h30 - Assinatura do Pacto pela Primeira Infância - MPPA
15h - Coordenação de Campanha
18h - Participação no Ato - Por uma Pátria sem Feminicídios e sem estupros - no Guamá
Hana Ghassan
9h - Belém - Caminhada na Comunidade Pinheirinho, no Tapanã
14h - São Félix do Xingu - Agenda de Governo
19h- Xinguara - Encontro com o setor produtivo
Local: Tatersal Joel Lobato. Sindicato Rural
Well Macêdo
8h30 - Assina termo de compromisso com o Ministério Público do Estado do Pará, o "Pacto pela Primeira Infância nas Eleições 2026"
17h - Conversa com operárias e operários da construção civil na saída de uma obra no bairro de Nazaré
19h - Participa de reunião com a equipe de comunicação da campanha.
Os candidatos Araceli Lemos, Dr. Daniel e Ruth Reis não divulgaram em tempo hábil as suas agendas.
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