Veja a agenda dos candidatos a governador desta quinta-feira (29/09)

Adolfo Oliveira (PSOL)

9h: Caminhada na Sacramenta (Concentração na passagem Bom Sossego, entre rua Nova e Pirajá)

15h: Reunião com movimento da juventude

18h: Plenária com Marinor Brito (local: Hotel Sagres)

Cleber Rabelo (PSTU)

6h30: Atividade com operários na travessa do Chaco (Bairro do Marco)

9h: Panfletagem na Presidente Vargas

12h: Almoço com Vera Lúcia, candidata a presidente. no Ver-o-Peso

18h: Quinta Socialista com a presença de Vera Lúcia, candidata a Presidente

Dr. Felipe (PRTB)

Não divulgou agenda

Helder Barbalho (MDB)

10h: Entrevista ao Grupo Liberal

Tarde:

Carreata em Ourilândia do Norte

Carreata em Xinguara

Carreata em Eldorado dos Carajás

Noite:

Carreata em Curionópolis

Comício em Parauapebas

Major Marcony (Solidariedade)

Não divulgou agenda

Paulo Roseira (AGIR)

9h: Gravação com equipe de marketing

16h: Agenda interna

Sofia Couto (PMB)

08h30: Caminhada no bairro de Icoaraci com candidatos e eleitores

16h30: Caminhada no bairro do Castanheira com candidatos e eleitores

19h30: Caminhada em Icoaraci

Zequinha Marinho (PL)

Manhã: Caminhada na Terra Firme

Tarde: Caminhada em Canudos