“Vamos acabar com o ‘apocalixo’ que temos na cidade", afirma Vavá Martins

Com um programa de governo que destaca propostas para o saneamento urbano e o cuidado com o meio ambiente, o deputado federal Vavá Martins, do Republicanos, candidato à Prefeitura de Belém pela primeira vez, foi entrevistado nesta sexta-feira (30) pelos jornalistas Rita Soares e Hamilton Braga, na última entrevista da sabatina do Grupo Liberal com os candidatos ao Poder Executivo municipal. Entre 18h e 20h, o candidato, natural do Rio Grande do Sul, discorreu sobre suas ideias para a administração pública e seus posicionamentos políticos sobre temas da atualidade. A transmissão ao vivo foi acompanhada pelos internautas no portal O Liberal.com, Facebook, Youtube e Instagram, e pelos ouvintes da Rádio Liberal. Dos 12 candidatos à Prefeitura, apenas o candidato pelo PCO, Jair Lopes, não participou da sabatina, alegando imprevistos na agenda de campanha.

“Vamos acabar com o ‘apocalixo’ que temos hoje na cidade. E o primeiro passo é educar a população sobre o que é lixo e o que não é”, defendeu Vavá Martins. Para o candidato, a política ambiental do município deve envolver diferentes âmbitos da vida, como reciclagem de resíduos e a implementação de hortas urbanas, em vias públicas e em escolas. “Precisamos implementar a economia circular, que é diferente da economia linear. A economia linear extrai, produz, consome e enterra. O meio ambiente é cada vez mais prejudicado com essa lógica. O que precisamos fazer é gerar emprego e renda a partir do descarte de materiais e fazer parceria com as 17 cooperativas de material reciclável que existem hoje em Belém”, afirmou.

Estabelecer parcerias com a iniciativa privada é uma das ideias de Vavá Martins para melhorar as calçadas para os pedestres, categoria que o candidato destaca estar contemplada em seu programa de governo. “Os transeuntes devem ser respeitados. Segundo pesquisa recente, Belém é a capital brasileira que tem as piores calçadas do Brasil. Precisamos mudar isso buscando exemplos de outras cidades, como é o caso de Gramado (no Rio Grande do Sul), que fez parceria com comerciantes. Podemos fazer o mesmo: fazer com que cada empresário seja responsável pela manutenção da calçada do seu empreendimento, o que pode ser estabelecido a partir de isenção de imposto. O importante é garantir acessibilidades nas vias públicas para a população de Belém”, disse o candidato.

Ainda na área de mobilidade urbana, o candidato afirma que abrirá a “caixa preta” do BRT, para saber quais foram os destinos dados ao dinheiro aplicado nas construções, o que significa estabelecer um processo de auditoria da obra. Vavá também tratou de uma das pautas mais comentadas pelos candidatos na sabatina do Grupo Liberal: a reivindicação de colocar ar-condicionado nos ônibus de Belém. “A partir do 1º de janeiro de 2021, quando assumirmos a Prefeitura de Belém, vamos dar 100 dias para que as empresas de transporte coloquem ar-condicionado em 30% da frota da cidade, o que vai significar 540 ônibus licitados. Em quatro anos, vamos ter 100% dos ônibus com ar-condicionado”, prometeu.