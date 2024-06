'Vale foi rifada', diz Lula na posse da presidente da Petrobras

Durante discurso na posse da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na tarde desta quarta-feira (19), no Rio de Janeiro (RJ), o presidente Lula afirmou que a Vale não deveria ter sido vendida. Ele observou que o país poderia estar melhor economicamente se grandes empresas não tivessem sido privatizadas, como a Vale em 1997 e a Eletrobrás, no governo federal anterior. A redação integrada procurou a mineradora e a empresa informou que não comentaria o assunto.

"A gente poderia ter aqui do nosso lado a Eletrobras, que era a maior empresa de energia desse país, a gente poderia ter aqui do nosso lado a Vale que foi privatizada, foi rifada por 899 mil, pequenos fundos e que você não tem um dono para você conversar. Você não tem alguém para você discutir e quando eu digo que não tem dono para conversar, é porque desde Brumadinho e Mariana, com os desastres das barragens, até hoje não houve a indenização e o povo está esperando uma casa e o ressarcimento do estrago", disse o presidente.

O presidente da República seguiu destacando que os exemplos dados eram apenas uma demonstração de que o Brasil poderia estar melhor. Ele ainda acrescentou: "minha mãe dizia que cachorro de muito dono morre de fome porque todo mundo pensa que deu comida e no final ninguém deu comida para o cachorro. então, uma empresa com muitos donos, que ninguém manda, ou seja muitas vezes não cumpre aquele papel social que é importante cobrir de atendimento às necessidades soberanas de um país".

A fala de Lula sobre a mineradora foi feita diante de representantes de instituições públicas como o BNDES, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Organismos que ele considerou patrimônio do Brasil.

"Eu quero dizer do meu orgulho de estar aqui com uma parte daquilo que eu considero patrimônio deste país. Eu estou aqui com Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e a Caixa Econômica que são instrumentos que têm ajudado o Brasil a se desenvolver".

Crise financeira mundial

Ele também disse que se não fossem os bancos públicos, na crise financeira mundial, no ano de 2008, o Brasil teria quebrado como muitos outros países.

"Foi graças à operação junto com os bancos públicos e uma empresa do porte da Petrobras, que a gente foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. E, terminamos o nosso mandato crescendo a 7,5% no PIB, com o comércio varejista a 13%", afirmou o petista.

Mariana e Brumadinho

Sobre as citações de Mariana e Brumadinho, segundo a Fundação Renova, em Mariana, R$ 37 bilhões já foram destinados para ações de reparação e compensação. Desse valor, R$ 14,29 bilhões foram para o pagamento de indenizações e R$ 2,82 bilhões em Auxílios Financeiros Emergenciais, totalizando R$ 17,11 bilhões em 443,5 mil acordos celebrados até abril deste ano. A Fundação Renova é uma organização não governamental privada, constituída em 2 de março de 2016, por um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta.

Sobre Brumadinho, a Vale informou, que desde 2019, 16.394 pessoas fecharam acordos de indenização cíveis e trabalhistas, sendo já pagos R$ 3,7 bilhões.