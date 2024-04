UFPA realiza consulta prévia para escolha de reitor e vice-reitor

Docentes, técnico-administrativos e estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) participarão da Consulta Prévia para eleição do reitor e vice-reitor para o mandato de 2024 a 2028, no dia 17 de abril, das 9h às 21h, por meio do sistema SIG-Eleição, conforme divulgou a instituição em suas redes sociais. Resolução publicada em dezembro de 2023 afirma que a consulta "tem caráter informal e seu resultado não vincula o processo de organização da Lista Tríplice a ser realizado pelo Consun/UFPA para envio ao Ministério da Educação".

A Comissão Organizadora da Consulta realizará um evento com os candidatos na quinta-feira, 11 de abril, às 14h, no Centro de Eventos Benedito Nunes. A transmissão será ao vivo pelo Canal Oficial da UFPA no YouTube.

Quatro chapas foram homologadas para concorrer

- Chapa 1: Democracia e Diálogos na UFPA, encabeçada pelo professor Armando Lírio de Souza (reitor) e pela professora Eliana Maria de Souza Franco Teixeira (vice-reitora);

- Chapa 2: + UFPA: Autonomia, Excelência e Inclusão, liderada pelo professor Gilmar Pereira da Silva (reitor) e pela professora Loiane Prado Verbicaro (vice-reitora);

- Chapa 3: Coletivo Denise Patrícia, representada pela professora Denise Machado Cardoso (reitora) e pela professora Patrícia Bittencourt Tavares das Neves (vice-reitora);

- Chapa 4: Humanizar, Empreender e Inovar, comandada pelo professor Hito Braga de Moraes (reitor) e pela professora Marilena Loureiro da Silva (vice-reitora).