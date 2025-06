Sonda que fará perfuração na Foz do Amazonas parte do RJ neste sábado (14)

A sonda que fará a perfuração de um poço na Bacia da Foz do Amazonas sairá do Rio de Janeiro, neste sábado (14), e vai chegar no Amapá no próximo dia 29 de junho. A comunicação foi enviada pela Petrobras, na quinta-feira (12), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBama).

Com a chegada da sonda no Amapá, a Petrobras fará a avaliação pré-operacional (APO) do equipamento. O procedimento representa a etapa final antes da decisão sobre a emissão da licença ambiental pelo Ibama.

Na prática, a APO é uma simulação da perfuração que permitirá ao órgão ambiental analisar as respostas da estatal a possíveis emergências, como vazamentos de óleo na região. A sonda, também conhecida como ODN 2, pertence à empresa Foresea.

A embarcação já deixou a Baía de Guanabara, no Rio, onde passou por limpeza do casco. Atualmente, encontra-se em Cabo Frio (RJ) para carregamento de materiais necessários à operação. A estatal também comunicou que iniciará em 16 de junho o 2º ciclo do projeto de monitoramento de desovas de tartarugas marinhas. Esta atividade integra o plano ambiental relacio à perfuração do poço no bloco.

Justiça Federal

O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça Federal do Pará, também na na quinta-feira, para suspender o leilão de 47 blocos para exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. O certame da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) está marcado para a próxima terça-feira (17).