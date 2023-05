TSE multa deputada Zambelli por desinformação sobre processo eleitoral

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi multada por divulgação de informações falsas ou desinformações sobre o processo eleitoral. A multa foi executada, em conformidade, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O valor a ser pago, cerca de R$ 30 mil é o máximo previsto nos regulamentos eleitorais.

A parlamentar foi aferida por um vídeo, publicado em seu canal no YouTube antes da eleição geral do ano passado, em que ela diz ter avisado as autoridades competentes para avaliar um vídeo segundo o qual as urnas eletrônicas estariam sendo “manipuladas” por pessoas ligadas ao PT dentro de um sindicato do ABC Paulista.

O conteúdo do vídeo viralizou nas redes sociais e aplicativos de mensagem e foi indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), que disse se tratar de fake news.