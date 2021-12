TSE anuncia novo modelo de urnas eletrônicas para as eleições de 2022

O Tribunal Superior Eleitoral já vem se preparando, em termos de estrutura, para as próximas eleições. A partir de 2022, as urnas eletrônicas devem contar com um modelo menor, mais moderno e mais seguro. As informações são do portal CBN.

De acordo com informações do TSE, uma das mudanças que o eleitor irá notar será a diferença no visual do equipamento. Na nova urna, as teclas ficam abaixo da tela – o formato lembra as maquininhas de pagamento. Diferente do layout atual, em que o teclado fica à direita e o visor, à esquerda.

Nova urna é mais tecnológica

A nova geração utiliza um tipo de bateria que não requer novas cargas desde que o aparelho é ativado, ao contrário do modelo anterior, de 2015, em que uma nova recarga seria necessária a cada cinco anos.

O processador, considerado o cérebro do equipamento, agora é um System on a Chip (SOC), uma tecnologia mais recente e até 18 vezes mais veloz do que o chip visto na urna anterior. A expectativa é de maior rapidez na inserção dos dados.

O teclado da urna eletrônica foi aprimorado e agora conta com botões com duplo fator de contato. Isso significa que o próprio equipamento acusa eventuais problemas como mau-contato ou curto-circuito. Desta maneira, a urna pode ser substituída mais rapidamente.

Ainda do ponto de vista técnico, a nova urna brasileira passa a aceitar pen-drives. Esta novidade deve facilitar a programação do equipamento nos Tribunais Regionais Eleitorais. Atualmente, é utilizada uma espécie de cartão de memória, tal qual se vê em alguns celulares. A mudança facilita a operação, sem diminuir a segurança, segundo os técnicos.

Os mesários também notarão a diferença. Na nova urna, o terminal de quem trabalha nas eleições é totalmente sensível ao toque, assim como os smartphones nos últimos 15 anos.

E o "pirilili"?

Nesta nova geração, enquanto uma primeira pessoa vota, outra pode ser identificada pelo mesário. Isso poderá aumentar o número de eleitores por seção ou diminuir eventuais filas. O tradicional som de "pirilili" ao fim de cada voto está mantido no novo equipamento.

A nova urna eletrônica custa cerca de U$ 1 mil, contra U$ 600 do modelo anterior. De acordo com a assessoria do TSE, a diferença de preço se deve ao que chamou de "salto tecnológico" e inovações do produto mais atual. As urnas serão fornecidas pela empresa brasileira Positivo, de Curitiba.

O sistema eletrônico de votação foi adotado em 1996. De lá para cá, os recursos de segurança foram aprimorados e estão presentes na base de 577 mil aparelhos que estarão a serviço do pleito no próximo ano.

Todas as urnas, sejam novas ou antigas, vão executar o mesmo sistema de votação. A nova geração estará em uso em algumas regiões do país, enquanto o modelo antigo também marcará presença.

O presidente da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, deve detalhar todos estes pontos numa coletiva marcada para hoje.

Teste de Segurança

Em novembro, a Justiça Eleitoral promoveu o Teste Público de Segurança, em que especialistas da sociedade civil, da academia e da Polícia Federal tentaram invadir e modificar os votos. Nenhum ataque conseguiu modificar o resultado da votação. Cinco pontos de melhorias estão sendo analisados pelos técnicos do TSE. Num deles, mais