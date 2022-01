Trabalhadores da Eletronorte decretam greve a partir do dia 24

Os trabalhadores da empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) decidiram entrar em greve a partir da próxima segunda-feira (24) por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em uma assembleia realizada por meio de videoconferência na noite da última quinta-feira (20), sob organização do Sindicato dos Urbanitários do Pará.

Foi decidido, ainda, que o Sindicato irá realizar um ato público às 8h do dia 24 de janeiro em frente à sede da empresa, que fica localizada na avenida Perimetral, em Belém. Outros ramos da manifestação serão organizados também nas cidades de Altamira, Marabá, Santarém, Tucuruí e no distrito de Vila do Conde, em Barcarena.

Segundo comunicado oficial da entidade, o motivo da greve é o aumento no preço pago para o plano de saúde, classificado como "abusivo pelos trabalhadores", além da falta de pagamento de Participação nos Lucros e melhores condições de trabalho.