Tesoureira do PT defende deputados favoráveis à PEC da Blindagem, mas divulga ato contra medida

Estadão Conteúdo

Gleide Andrade, atual secretária nacional de Planejamento e Finanças (equivalente a um cargo de tesoureira) do Partido dos Trabalhadores (PT), fez postagens convocando seguidores a protestar contra a PEC da Blindagem após ter feito discurso defendendo parlamentares do partido que votaram em favor da proposta.

Em vídeo publicado nas redes sociais recentemente, Gleide justifica o voto "sim" dos deputados federais petistas em relação à chamada PEC da Blindagem.

"A primeira coisa que nós temos que ser é justos com a história e com as pessoas. Os doze que votaram, votaram porque seguiram uma orientação. E no meio do caminho, alguns, quando viram a repercussão nas redes, voltaram para trás. Esses 12 estão sendo crucificados. Está todo mundo em cima deles. Porque a impressão que fica é que eles votaram em causa própria, e não é. Tanto não é que no outro dia votaram a PEC da Anistia", disse.

"É um tema difícil de falar, mas se a gente não puder esclarecer para a nossa base a verdadeira razão que levou vocês a votar, nossa base não vai entender. Eu estou explicando porque acompanhei absolutamente tudo, e o presidente nacional do PT disse isso. Então, tinha sim, um acordo. Por causa do rompimento desse acordo a Câmara votou uma anistia ampla e irrestrita. Não vamos ser capturados pela pauta da PEC, porque o que nós votamos é muito mais grave."

"É uma decisão difícil para o PT, e uma decisão mais difícil para os parlamentares, terem que fazer essa votação. Estou dizendo isso porque, se tem uma coisa no PT que nós temos, é o princípio da solidariedade e da verdade. Nesse momento, esses deputados precisam da nossa solidariedade", prosseguiu a tesoureira.

Neste sábado, 20, Gleide Andrade repostou stories em seu Instagram chamando seus seguidores para protestos que serão realizados em Belo Horizonte e Brasília neste domingo, 21, com dizeres como "PEC da Bandidagem, não" e "Contra a PEC da Impunidade".

Quem é Gleide Andrade Segundo informações do site oficial do PT, Gleide Andrade ocupa o cargo de "secretária nacional de Finanças e Planejamento" do partido. Militante do partido desde 1986, já foi secretária de finanças do PT de Minas Gerais, integrante da comissão executiva nacional do PT e secretária nacional de organização. Também ocupou cargos na administração pública de Belo Horizonte durante gestões dos petistas Patrus Ananias (1993-1997) e Fernando Pimentel (2001-2009).

Os 12 deputados do PT que votaram a favor da PEC da Blindagem:

- Alfredinho (SP) - Dilvanda Faro (PA) - Dr. Francisco (PI) - Flávio Nogueira (PI) - Florentino Neto (PI) - Jilmar Tatto (SP) - Kiko Celeguim (SP) - Merlong Solano (PI) - Odair Cunha (MG) - Paulo Guedes (MG)

PEC/BLINDAGEM

PT

GLEIDE ANDRADE
