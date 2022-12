TCMPA elege novos dirigentes para o biênio 2023-2024; Antonio José Guimarães será o presidente

Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) estiveram reunidos em sessão plenária nesta quinta-feira (1º), na sede da Corte de Contas, em Belém, para eleger os novos dirigentes que conduzirão a instituição pelo biênio 2023-2024. Na ocasião, os sete membros votaram para os cargos de presidente, vice-presidente, corregedor e, pela primeira vez na história do Tribunal e após uma mudança na legislação, também para ouvidor. O conselheiro Antonio José Costa de Freitas Guimarães, atual vice-presidente, foi eleito por unanimidade.

Foram eleitos também, por votos unânimes, o conselheiro Lúcio Vale para a vice-presidência, o conselheiro José Carlos Araújo para a conduzir a Corregedoria, e o conselheiro Sérgio Leão para a Ouvidoria do órgão. A cerimônia de posse será realizada em janeiro de 2023.

A eleição foi conduzida pela presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheira Mara Lúcia Barbalho da Cruz, juntamente com a procuradora de Contas dos Municípios, Elisabeth Massoud Salame da Silva. Após a eleição, a presidente Mara Lúcia destacou o momento atual do TCMPA, pautado na transparência e na apresentação de resultados para a sociedade paraense.

Presidente eleito

Antonio José será o presidente do TCMPA pelos próximos dois anos (Divulgação / TCMPA)

Antonio José Costa de Freitas Guimarães é natural de Belém, tem 70 anos e é formado em Engenharia Florestal pela Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. Foi funcionário público federal do Ibama, onde atuou em vários cargos, como delegado estadual e presidente nacional do IBDF. Também foi diretor do Ministério do Interior, secretário de Assistência Social do Ministério da Previdência, secretário parlamentar, assessor técnico do Senado Federal, secretário de Estado de Integração Regional e de Assuntos Institucionais do Pará. É conselheiro do TCMPA desde 2012, onde está vice-presidente no biênio 2021-2022.

Após a eleição realizada nesta quinta-feira, Antonio José Guimarães agradeceu a confiança dos membros para estar a frente da instituição pelos próximos dois anos e referendou o trabalho executado pela gestão atual e pelas anteriores. Como destaques, citou as mais de 14 mil pessoas capacitadas, entre gestores e servidores municipais, pela Escola de Contas Públicas da Corte de Contas nos anos de 2021 e 2022.

Ainda segundo o futuro presidente da Corte, o trabalho tempestivo do TCMPA em julgar as contas ainda com os prefeitos e os presidentes das câmaras de vereadores nos mandatos tem permitido as correções necessárias, a redução de falhas na aplicação do dinheiro público e melhorias das políticas públicas aplicadas nos municípios.