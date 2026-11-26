STF marca para 4 de dezembro o início do julgamento sobre segundo turno no Rio de Janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou nesta quarta-feira, 25, a data de início do julgamento virtual do pedido do PSD pelo segundo turno no Rio de Janeiro. O início do julgamento no plenário do Tribunal será no dia 4 de dezembro, e deve terminar até o dia 15 do mesmo mês.

O caso está sob relatoria do ministro Cristiano Zanin. Na última segunda-feira, 23, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu que o STF encerre o caso sem analisar o mérito da ação.

No dia 12 deste mês, o ministro já havia negado a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) do partido de Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, que concorreu para o governo do estado nas eleições deste ano.

Zanin considerou que o partido usou equivocadamente a ADPF, antes de esgotar os recursos na justiça eleitoral.

O Diretório Nacional do PSD recorreu, discordando do entendimento do ministro. Para validar a iniciativa de uma ADPF, o partido afirma que não é parte do processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, por isso, não tem o direito de entrar com recursos no caso na justiça eleitoral.

"Logo, é impossível afirmar que o partido está utilizando a ADPF para antecipar ou substituir o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal pelas vias recursais, uma vez que o PSD não tem qualquer possibilidade recursal à sua disposição", afirmou o partido no recurso apresentado no dia 19.

Além disso, a sigla defende que é legítimo o uso da ADPF quando se trata de casos em que há a aplicação direta da Constituição.

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Poucos dias após o primeiro turno, o TSE rejeitou, por 5 a 2, a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e anulou os 274.411 votos recebidos por ele no primeiro turno. Com isso, Douglas Ruas (PL) foi declarado eleito.

Antes da decisão, nenhum dos candidatos havia atingido a maioria absoluta dos votos, patamar necessário para a eleição em primeiro turno.

Se os votos fossem considerados válidos, haveria segundo turno no Rio. Ruas teve 4.271.199 votos (49,27% dos válidos), contra 3.706.984 de Paes (42,76%). Com a anulação, o candidato do PL passou a ter aproximadamente 50,9%.

Na véspera do primeiro turno, o ministro do TSE Floriano Marques de Azevedo determinou que os votos em Garotinho fossem considerados nulos, já que não havia mais tempo hábil para retirar sua candidatura das urnas eletrônicas.

O partido argumenta que os votos recebidos por Garotinho devem ser considerados no cálculo e, dessa forma, ser realizado um segundo turno. A sigla defende que os eleitores que votaram no candidato do Republicanos fizeram uma escolha política e não decidiram votar nulo.